保護力9成副作用低 Novavax新冠疫苗獲美FDA小組支持

Novavax新冠疫苗獲美國FDA專家小組支持，最快本周獲准使用。路透

Novavax用於18歲以上成年人的兩劑新冠病毒疫苗7日取得關鍵一步，為邁向獲得美國食品暨藥物管理局（FDA ）核准接種鋪路。

FDA的獨立疫苗專家委員會在召開全日會議衡量安全性與有效性數據後，以21票對零票、1票棄權的結果，支持建議核准Novavax新冠疫苗在美國使用。FDA通常會遵照該委員會的建議，而且可望最快本周就會批准Novavax疫苗在美分發配送。此外，在藥局與其他醫療中心開始提供接種前，美國疾病管制暨預防中心（CDC）也必須簽署批准這款疫苗。

Novavax的疫苗將是在美國獲得核准使用的第四款新冠疫苗，也將會是美國境內第一款獲准使用的次單位蛋白疫苗，和台灣高端疫苗 採用同種技術，這種技術數十年來已用於對抗包括帶狀皰疹和流感等疾病，接種後副作用低。

一些衛生專家認為，Novavax的疫苗有望贏得迄今抗拒接種疫苗的疫苗懷疑論者信任。在美國，反對接種疫苗的人士對由BNT/輝瑞和莫德納 開發的mRNA疫苗抱持懷疑態度，儘管後兩種疫苗對抗病毒具有效性。

根據CDC的數據，美國約76%的18歲以上成人已接種兩劑疫苗，主要是輝瑞和莫德納的疫苗，然而約2,700萬美國成人尚未接種第一劑疫苗。Novavax主管相信，他們的疫苗將吸引這些族群中不排斥疫苗、只是希望獲得mRNA疫苗外選項的人接種。

根據Novavax公司依據在美國和墨西哥的臨床試驗結果，Novavax疫苗預防新冠病毒疾病方面的有效性為90%，在預防重症的效力則為100%。不過，臨床測試是在2020年12月至2021年9月間進行，即omicron變種病毒株大肆流行之前。