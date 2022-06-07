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朱立倫拜會美行政部門第二站 官員見媒體守候快閃

記者張文馨／華盛頓報導
國民黨主席朱立倫7日在美國在台協會華盛頓總部（AIT/W）會晤拜登政府官員。華盛頓記者張文馨／攝影
國民黨主席朱立倫7日在美國在台協會華盛頓總部（AIT/W）會晤拜登政府官員。華盛頓記者張文馨／攝影

國民黨主席朱立倫7日在美國在台協會華盛頓總部（AIT/W）會晤拜登政府官員，白宮國家安全會議中國事務資深主任羅森柏格（Laura Rosenberger）事後對於媒體探詢不發一語快步離去；朱立倫說，大家就安全、國防、能源，與後備和兵役等議題交換意見。

朱立倫3月2日在台北曾會晤美國總統拜登指派的資深代表團，當時就提到準備訪美「華府見」；朱立倫7日在AIT總部外對媒體表示，相關話題在3月時也曾與美方人士討論，因此拜登政府相關單位當然了解國民黨的立場。

朱立倫表示，和他2019年訪問華府相比，更加關切安全議題，包含大家都關心的國防安全、能源安全與科技安全，國民黨的立場就是要保護台灣的民主與安全。

朱立倫表示，至於在閉門會議和美國學者的互動，對方關心的議題非常廣泛，包含台灣產業鏈的問題。

朱立倫在AIT總部停留45分鐘，隨即轉往國會拜會國會議員。

面對記者詢問會談狀況和會談主題，羅森柏格全程與媒體零互動，不發一語。

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