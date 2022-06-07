限制投資玩假的？美國其實沒罰涉軍中企投資人

日經報導，美國政府限制美國人投資涉軍中企的禁令，似乎並未嚴厲執行。 美聯社

《日經亞洲》周一（6日）報導，上周五（6月3日）是美國投資 人需要處分完成對中國「涉軍」黑名單企業投資的期限。然而就在期限前，華府投資禁令的執行機關，悄悄告知投資人，若繼續持有相關股票或債券，不會被罰。

先前美國政府把他們認定涉及中國軍方的中企，列入一份限制投資的黑名單之內，並且下令禁止美國投資人投資，至於已投資者必須在期限內完全出清。

日經說，目前不清楚在期限前的最後幾個小時，還有多少美國投資人仍然持有黑名單中企的股票或債券等證券 。

Ali Burney與美國一家法律事務所合作，在香港為企業提供有關因應制裁的法律諮詢服務。他表示，部分投資人有正當理由無法提早撤資，「這類聲音應該被聽進去了」，但他不願透露詳情。

美國人禁止投資中國「涉軍」企業，最早是美國前總統川普的命令。拜登 上任後，繼續新增黑名單內的涉軍企業。但拜登去年6月間，改變了命令中的寛限期後明確禁止持有權益的措詞，究竟美國投資人還能不能保有原已投資的證券，引起法律事務所之間一番議論。

美國政府主管此事的財政部海外資產控制辦公室（OFAC），一直未主動澄清。直到6月1日才在常見問題中，不動聲色新增三條問答。其中OFAC終於說，美國人不需要在原訂的365天寬限期之內撤資，可以繼續持有相關證券。另外也確定，針對這些黑名單中企，美國金融機構可以繼續處理「非美國客戶」的交易，而美國客戶的股利派發作業，也可進行。

到上周五的期限為止，拜登政府的涉軍黑名單內，共有59家企業。

日經以摩根士丹利為例指出，去年12月時，大摩曾經是名列59家黑名單之一的中航電測儀器這家中企的第八大股東，今年3月，它已經不是該公司的前十大股東。日經上周向大摩求證目前持股情況，大摩並未答覆。