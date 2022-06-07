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對付中國？美增派30多架軍機到沖繩 15年來首見

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對付中國？美增派30多架軍機到沖繩 15年來首見

編譯李京倫／報導
美軍兩架F-15戰機準備降落沖繩嘉手納空軍基地。（美聯社）
美軍兩架F-15戰機準備降落沖繩嘉手納空軍基地。（美聯社）

朝日新聞報導，日本沖繩嘉手納駐日美國空軍基地，近日有32架不屬於這個基地的美國軍機飛入，讓原已飽受美國軍機噪音困擾的附近居民更覺緊繃。

專家指出，為了反制日益獨斷的中國，美軍積極演習。嘉手納基地美軍活動增加就發生在這個時候。

據說嘉手納基地原本已有100多架美國軍機駐紮。根據日本防衛省沖繩防衛局和嘉手納町官員的說法，5月26日到6月2日之間，有30多架共五種型號的美國軍機，從日本其他縣或海外飛入。

沖繩防衛局目視檢查後證實，到6月2日中午為止，有32架共四種型號且不屬於嘉手納基地的軍機飛入，包括F-16、F-22戰機和EA-18G「咆哮者」艦載型電子作戰機。據說這些飛機是從青森縣三澤空軍基地、山口縣岩國航空基地和美國飛來。

美軍並未告知沖繩防衛局，這些軍機原本屬於那些基地，理由是為了安全。

根據嘉手納町的資料，上次有這麼多不屬於嘉手納基地的美國軍機飛入是在2007年，當時有30架飛抵。一名町官員說：「這麼多外來飛機飛進這個基地很罕見，而且這次是戰機，更罕見。」

附近居民為新增的噪音抗議。沖繩縣政府數據顯示，6月2日早上8點左右，基地附近一個噪音計測到110.2分貝，當時有三架美國戰機在五分鐘內飛入基地。110.2分貝相當於兩公尺外的汽車喇叭聲。

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