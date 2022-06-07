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未成年人自殺飆升 家長難察覺…9至10歲 14.3%曾想輕生

編譯林梅婕／綜合6日電
曼哈頓地標「蜂巢」因造型獨特而成為網紅，也陸續發生一些自殺事件，大樓因此禁止遊客單獨行動，必須結伴而行。(Getty Images)
曼哈頓地標「蜂巢」因造型獨特而成為網紅，也陸續發生一些自殺事件，大樓因此禁止遊客單獨行動，必須結伴而行。(Getty Images)

國家衛生統計中心(National Center for Health Statistics)最新調查顯示，近幾年全美未成年人自殺率有飆升趨勢，而且家長們幾乎無法察覺孩子有輕生的跡象；其中10歲至14歲年齡層中，又以男性自殺的比率較高。儘管與其他較年長的族群相比仍是少數，自殺卻成為該年齡層未成年人的第二大死因。

華爾街日報(WSJ)報導，2007年至2020年間，10歲至14歲女性的自殺比率成長逾三倍，每10萬人的比率從0.5人上升至2人；同年齡層男性則一度從每10萬人的1.2人上升至3.6人。

年僅10歲的凱莉·懷特(Kelly Wright)在2020年1月輕生，但她的父親懷特(Stuart Wright)表示凱莉生前都沒有任何悲傷或孤僻的樣子，而且在學校的成績非常好、也有很多朋友；她自殺的消息也讓親友十分錯愕，懷特說：「我想我永遠也無法理解吧。」

懷特在喪女後就開始在非營利組織「希望聯盟」(Alliance of Hope)工作，該組織長期致力提升全民意識，希望更多家長能正視兒童自殺率上升的問題，「同樣的事情可能發生在任何家庭」，懷特說。

其他研究也稱，未成年人試圖自殺的比率似乎比科學家們之前評估的還高；根據科學期刊Translational Psychiatry於2021年發表的一篇研究，針對全美近1萬2000名青少年及青年進行健康和大腦發育分析，發現9歲至10歲兒童當中就有14.3%的人動過輕生的念頭，1.26%的人企圖輕生。

心理及精神科醫師至今仍無法釐清造成此現象的確切原因，不過最新研究聲稱，家庭衝突或太早接觸酒精性飲料等因素，也可能提升兒童自殺的風險。

雖說憂鬱症是成年人或較年長未成年人最常見的自殺因素，但「注意力不足過動症」(ADHD)和行為異常問題也可能造成未成年人產生自殺的念頭。

有些研究人員則認為，現代未成年人透過網路獲取資訊的能力太強，更容易取得有關自殺的知識、包括自殺的方法，促使未成年人自殺率提升；另外，也有其他研究引用家庭擁槍率提升為原因之一。

另一方面，非裔未成年人遭受歧視的經歷也可能讓他們產生輕生的念頭，俄亥俄州的全國兒童自殺預防和研究中心(Center for Suicide Prevention and Research at Nationwide Children’s Hospital)首席研究員艾麗爾·謝夫托爾(Arielle Sheftall)表示，5至12歲的非裔兒童自殺死亡的風險是白人兒童的兩倍。

高中畢業生在紐約州水牛城開槍行凶後，加州一所中學的心理顧問為學生提供七個抒解鬱結...
高中畢業生在紐約州水牛城開槍行凶後，加州一所中學的心理顧問為學生提供七個抒解鬱結的建議：和心理顧問談談、找個人作伴、別嗑藥酗酒、別衝動、靜心冥想、寫日記和睡個好覺。(美聯社)

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