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21歲以下禁買半自動步槍…10法案控槍 紐約州創首例

記者和釗宇／紐約報導
州長霍楚6日在紐約市簽署控槍法案包，禁止21歲以下購買半自動步槍、禁售防彈衣。(州長辦公室提供)
州長霍楚6日在紐約市簽署控槍法案包，禁止21歲以下購買半自動步槍、禁售防彈衣。(州長辦公室提供)

近期全美大規模槍擊案不斷，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)6日在紐約市布朗士區簽署多項控槍法案，禁止21歲以下購買半自動步槍、禁售防彈衣、相關紅旗法；新法還要求社群媒體公司擬定政策應對危害公共安全的言論，這也讓紐約州成為此次槍擊浪潮後，全美首個收緊槍枝管控的州。

三周前紐約上州水牛城發生種族歧視槍擊血案，10位非裔無辜遇害，隨後的德州烏瓦爾迪校園槍擊案也震驚全美；霍楚對在全美槍擊案中罹難的民眾表示哀悼，「槍擊案不停發生，槍聲不斷，我們屢次降半旗，卻什麼也沒改變，但紐約除外；我們不能滿足於已有的控槍法案，不斷發生的槍擊案很清楚地告訴我們，必須更嚴格地控槍。」

州議會通過、霍楚州長簽署生效的十項控槍法，其中最重要的是禁止21歲以下青年購買包括AR-15在內的半自動步槍；此前紐約州已經將購買手槍的最低年齡升至21歲，但年輕人仍可購買步槍和獵槍；然而，水牛城槍擊案和烏瓦爾迪槍擊案的 槍手使用的都是AR-15步槍，槍手都未滿21歲，因此霍楚提出法案提高步槍購買年齡限制；該法案在民主黨為多數的州參議會以43對20票、州眾議會以102對47票通過。

新法要求所有購買半自動步槍的人須有購槍執照，但這項規定只對紐約市外有影響，因紐約市此前已經要求所有購槍者都必須有執照，且禁止出售槍枝給21歲以下者。

其他新法還包括，禁止將防彈衣出售給沒有防彈衣職業需求的平民、將造成大規模傷害威脅的行為改為刑事罪名、所有新槍將採用微蝕刻技術利於由現場彈殼辨認追蹤凶槍、允許法官暫時從危險份子手中沒收槍枝的紅旗法規；新法還要求社群媒體公司推出政策，監控和舉報平台上的仇恨言論，州府並將成立工作組，調查社群媒體在全美槍枝暴力氾濫問題的作用。

霍楚說，「這些全面性的法案將彌補控槍法律的漏洞，讓執法機關有更多工具來阻止輕易獲取槍枝，不再將危險武器出售給未達法定年齡的年輕人；今天只是控槍的一個開始，絕不是結束，將繼續盡全力確保紐約州家庭和孩子的安全。」

州長霍楚6日在紐約市簽署控槍法案包，禁止21歲以下購買半自動步槍、禁售防彈衣。(...
州長霍楚6日在紐約市簽署控槍法案包，禁止21歲以下購買半自動步槍、禁售防彈衣。(州長辦公室提供)
州長霍楚6日在紐約市簽署控槍法案包，禁止21歲以下購買半自動步槍、禁售防彈衣。(...
州長霍楚6日在紐約市簽署控槍法案包，禁止21歲以下購買半自動步槍、禁售防彈衣。(州長辦公室提供)

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