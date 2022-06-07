總被針對、互不信任…校園增加駐警 非裔生「不自在」

德州烏瓦德(Ulvade)鎮羅布小學槍擊案發生後，全美再度掀起一波討論如何防制校園槍枝暴力的討論，其中「看似」最能跳脫紅藍意識形態對於限槍與否爭執的擬議，就是增加校園駐衛警人力；然而，有鑑於非裔與警方長期以來的不信任，許多非裔學生對於校園內可能會有愈來愈多警察感到「非常不自在」。
事實上，近幾十年來，校園駐警數量明顯增加，除了維護校園安全外，更重要的任務是與年輕一輩學生建立良好關係，以促進學生對執法單位的信任；然而，犯罪學專家卻指出，校園駐警仍「不成比例地」逮捕或懲罰非裔，根本就是為非裔提供一條「校園直通監獄」的專道，因此學生團體自2020年開始就呼籲減少校園駐警數量，維護種族正義。
北卡羅來納州「維克郡非裔學生聯合學生會」(Wake County Black Student Coalition)學生主席瑪莉卡．莫布里(Malika Mobley)說：「為什麼我們反對校園駐警，為什麼我們不認同校園駐警是解決槍枝暴力的唯一解方？就是因為這些警察的所作所為，對我們造成的悲劇影響太深。」
學生會成員查琳娜．摩根-羅佩茲(Chalina Morgan-Lopez)也指出，即便學校的教育告訴他們要相信執法人員，但這與她自己的生活經驗截然相反；她表示：「從我的觀察，我認為增加校園駐警是弊大於利。」
對於少數族群學生的疑慮，北卡州維克郡校區發言人麗莎．盧頓(Lisa Luten)回應說：「自從去年夏天佛洛伊德命案(George Floyd)發生後，學區已針對校園駐警進行系統性的教育訓練，同時增加學生對校園駐警不當執法行為的申訴管道。」
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