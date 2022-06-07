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紐約州主計長：布碌崙有8.74億無主資金待領

總被針對、互不信任…校園增加駐警 非裔生「不自在」

編譯柯立偉／綜合6日電
北卡羅來納州「維克郡非裔學生聯合學生會」主席、12年級的瑪莉卡．莫布里對校園駐警大有保留。(美聯社) Texas School Shooting-School Police Graduating senior from Enloe High School Malika Mobley has concerns about proposed increases in police presence in schools following the recent Texas school shooting, Thursday, June 3, 2022, in Raleigh, N.C. To reassure students and educators following the mass shooting at a Texas elementary school, districts around the country pledged to boost security measures and increased the presence of law enforcement on campus. (AP Photo/Chris Seward)
北卡羅來納州「維克郡非裔學生聯合學生會」主席、12年級的瑪莉卡．莫布里對校園駐警大有保留。(美聯社) Texas School Shooting-School Police Graduating senior from Enloe High School Malika Mobley has concerns about proposed increases in police presence in schools following the recent Texas school shooting, Thursday, June 3, 2022, in Raleigh, N.C. To reassure students and educators following the mass shooting at a Texas elementary school, districts around the country pledged to boost security measures and increased the presence of law enforcement on campus. (AP Photo/Chris Seward)

德州烏瓦德(Ulvade)鎮羅布小學槍擊案發生後，全美再度掀起一波討論如何防制校園槍枝暴力的討論，其中「看似」最能跳脫紅藍意識形態對於限槍與否爭執的擬議，就是增加校園駐衛警人力；然而，有鑑於非裔與警方長期以來的不信任，許多非裔學生對於校園內可能會有愈來愈多警察感到「非常不自在」。

事實上，近幾十年來，校園駐警數量明顯增加，除了維護校園安全外，更重要的任務是與年輕一輩學生建立良好關係，以促進學生對執法單位的信任；然而，犯罪學專家卻指出，校園駐警仍「不成比例地」逮捕或懲罰非裔，根本就是為非裔提供一條「校園直通監獄」的專道，因此學生團體自2020年開始就呼籲減少校園駐警數量，維護種族正義。

北卡羅來納州「維克郡非裔學生聯合學生會」(Wake County Black Student Coalition)學生主席瑪莉卡．莫布里(Malika Mobley)說：「為什麼我們反對校園駐警，為什麼我們不認同校園駐警是解決槍枝暴力的唯一解方？就是因為這些警察的所作所為，對我們造成的悲劇影響太深。」

學生會成員查琳娜．摩根-羅佩茲(Chalina Morgan-Lopez)也指出，即便學校的教育告訴他們要相信執法人員，但這與她自己的生活經驗截然相反；她表示：「從我的觀察，我認為增加校園駐警是弊大於利。」

對於少數族群學生的疑慮，北卡州維克郡校區發言人麗莎．盧頓(Lisa Luten)回應說：「自從去年夏天佛洛伊德命案(George Floyd)發生後，學區已針對校園駐警進行系統性的教育訓練，同時增加學生對校園駐警不當執法行為的申訴管道。」

北卡羅來納州「維克郡非裔學生聯合學生會」主席、12年級的瑪莉卡．莫布里對校園駐警...
北卡羅來納州「維克郡非裔學生聯合學生會」主席、12年級的瑪莉卡．莫布里對校園駐警大有保留。(美聯社) exas School Shooting-School Police Graduating senior from Enloe High School Malika Mobley has concerns about proposed increases in police presence in schools following the recent Texas school shooting, Thursday, June 3, 2022, in Raleigh, N.C. To reassure students and educators following the mass shooting at a Texas elementary school, districts around the country pledged to boost security measures and increased the presence of law enforcement on campus. (AP Photo/Chris Seward)

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