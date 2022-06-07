上周末全美12州逾10起大規模槍案…今年已累計逾240件

「華盛頓郵報」引述非營利調查機構「槍枝暴力檔案」(Gun Violence Archive)數據報導，今年以來，美國已發生逾240起涉及四人(或以上)受害者傷亡的大規模槍案(mass shooting)；光是上周末，多個城市的大規模槍案就造成至少11人死亡、60多人受傷。

「槍枝暴力檔案」指出，德州 烏瓦德鎮(Uvalde)羅布小學(Robb Elementary School)校園槍擊案5月24日造成21名師生死亡以來，當局接獲33起大規模槍案。

大規模槍案的定義是單一事件造成四人以上傷亡，不含兇手；「槍枝暴力檔案」統計，今年每天至少發生一起大規模槍案，且今年以來沒有一周的大規模槍案少於四宗。

近年來，大規模槍案事件持續增加，2019年417起，2020年611起，2021年近700起；「槍枝暴力檔案」2014年開始統計美國的大規模槍案事件，2014年到2019年平均每年頂多400起。

今年以來的大規模槍案，已經快追上去年同期的數量；今年的大規模槍案死傷人數也相當驚人，截至5月底已有256人死亡、1010人受傷。

上周末，全美12州發生十餘起大規模槍案，分別在賓州、田納西州 、伊利諾州、紐約州、亞利桑納州、密西根州、喬治亞州、威斯康辛州、內布拉斯加州、南卡羅來納州 、德州和維吉尼亞州。

費城槍案由多名槍手派對群眾開槍，造成四死11傷；田納西州查塔努加市(Chattanooga)酒吧有多名槍手開火並逃逸，造成三死、多人重傷。

亞利桑納州鳳凰城的購物中心槍案造成三死八傷，另一起槍案發生在梅沙(Mesa)的夜店，造成兩死兩傷。

畢業派對槍案頻傳，南卡州一名槍手朝百人畢業派對開槍，造成一死八傷；德州郡索柯洛鎮(Socorro)另一場百人畢業派對也傳槍響，五名青少年中彈；維州徹斯特鎮(Chester)的近百人畢業派對民眾爆發衝土、擦槍走火，造成一死七傷。