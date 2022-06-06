美貿易代表戴琪：力求今夏召開IPEF會議 不考慮降關稅

美國貿易代表戴琪表示，正準備讓印太經濟框架成員國在夏季正式召開會議。路透

美國貿易代表戴琪 表示，正努力準備要讓印太經濟框架（IPEF）成員國在夏季正式召開會議。

戴琪周一在華盛頓國際貿易協會主辦的活動上說，「接下來的兩三周，我們會繼續努力，解答疑問，為我們的願景添加更多細節內容。一個非常非常重要的部分是聽取合作夥伴的意見。希望到夏天，能讓所有參與印太經濟框架的國家召開一場更正式的會議」。

拜登 政府5月推出了旨在制衡中國影響力的印太經濟框架。目前為止，已有14個國家加入到此一框架，以提高韌性、公平性和競爭力，但該計畫不包括任何關稅 削減。

戴琪說，「目前已排除降低關稅一事，我們可以看看還有什麼其他工具」。

拜登的團隊正在考慮，如何處理前總統川普對美國經濟最大競爭對手中國約3,000億美元商品加徵關稅的問題。儘管部分企業因關稅保護他們免於與中國產品競爭而受惠，但在製造業在內的領域，進口中國商品進行生產投入的公司卻因此受到衝擊。

戴琪說，「對拜登政府而言，真正重要的是找到考慮周到、具戰略性，以及深思熟慮的途徑來管理整體關係，這反映我們當下最重要的職責之一，那就是弄清楚如何正確處理此一關係，其中無一是易事。」