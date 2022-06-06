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商務部長雷蒙多：對抗通膨 政府擬取消部分中國商品關稅

記者顏伶如／綜合報導
商業部長雷蒙多說，為對抗通膨，拜登政府正考慮取消部分對中國商品加徵的關稅。圖為加州長堤港的貨櫃碼頭。(Getty Images)
商業部長雷蒙多說，為對抗通膨，拜登政府正考慮取消部分對中國商品加徵的關稅。圖為加州長堤港的貨櫃碼頭。(Getty Images)

第二位閣員承認政府錯估通膨後果

商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)5日接受有線電視新聞網(CNN)節目「美國國情」(State of the Union)專訪時說，拜登政府先前對於通貨膨脹預測錯誤，低估民眾可能因此飽受痛苦。繼財政部長葉倫(Janet Yellen)之後，雷蒙多是第二位公開坦承政府對於通膨後果估測失誤的內閣首長。雷蒙多受訪時表示，拜登政府正考慮取消部分對中國加徵的關稅，讓通膨問題得以紓解。

通膨已成期中選舉難關

雷蒙多5日受訪時指出：「通膨是個問題，這點我必須同意，我們會讓問題得以控制，因為我們將努力不懈，直到通膨問題解決。」雷蒙多的說法呼應上周葉倫的公開談話。葉倫5月31日接受訪問時說：「對於通膨將如何發展，我覺得我先前的看法是錯的。」

今年適逢期中選舉年，通膨已成為選民關注的重要議題。美國廣播公司新聞部(ABC News)與市場研究調查機構「易普索」(Ipsos)5日公布最新聯合民調指出，拜登總統對於通膨的因應處理，只獲得28%受訪民眾認同。

商業部長雷蒙多說，為對抗通膨，拜登政府正考慮取消部分對中國商品加徵的關稅。(美聯...
商業部長雷蒙多說，為對抗通膨，拜登政府正考慮取消部分對中國商品加徵的關稅。(美聯社)

否認救援法致通膨惡化

民主黨提出且2021年3月在國會通過的「美國救援法案」(American Rescue Plan)，是否為導致通膨惡化的因素，雷蒙多受訪時予以否認；她說，如果沒有「美國救援法案」，如今民眾生活狀況恐怕不堪設想。她表示，新冠疫苗的經費便來自「美國救援法案」，而疫苗施打則讓民眾得以回歸工作崗位，法案裡也提供緊急租屋補貼。

運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)5日接受美國廣播公司新聞節目「本周」(This Week)訪問時，同樣為「美國救援法案」辯護；他說，如果沒有這套經濟紓困包裹法案，美國失業率可能比現在的3.6%高出許多。

中國鋼鋁關稅維持不變

至於拜登政府將採取哪些措施對抗通膨，雷蒙多在訪問中表示，拜登正在考慮取消某些前總統川普任內對中國祭出的加徵關稅。但她表示，基於國安理由，例如鋼、鋁等某些商品，關稅必須維持不變。

她說，加徵關稅是否取消，取決於商品種類；取消家庭用品、腳踏車等產品關稅是合理的，「我知道總統目前正在考慮中」。

雷蒙多在訪問中也提到半導體晶片嚴重缺貨的問題。她說：「整體經濟已走向數位化，所有數位化的過程都需要晶片，因此需求量一路走高，幾乎爆表。」她表示，國會應該採取行動，讓晶片短缺問題得以解決，「我不了解為何他們一直拖拖拉拉，這是國家安全問題」。

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