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免稅門檻未調… 領社安金須課稅者 今年恐增37%

記者顏伶如／綜合報導
國會預算處估計，社安金領取者繳交個人所得稅，今年可能增加37%。（路透）
國會預算處估計，社安金領取者繳交個人所得稅，今年可能增加37%。（路透）

通膨問題惡化，如今即將面臨稅務衝擊的下一個族群，是國會議員長久以來都不希望得罪的對象：已退休銀髮族。

社安金今年起獲得5.9%的生活成本調整(cost-of-living adjustment，COLA)，創下30年來最大調整幅度。Politico新聞網站報導，表面上看來，這項調整讓老年人領取社安金增加而獲益，但某些退休族卻也可能因此因為收入標準超過門檻而面臨課稅。

1984年以來，個人每年領取社安金福利2萬5000元以下、夫妻每年領取3萬2000元以下，無須繳稅。這項門檻從雷根執政期間頒布以來，迄今不曾變動。

政府事務專家指出，受到通膨因素影響，越來越多退休族的社安金福利收入，恐將因為超過門檻而面臨課稅。

無黨派組織國會預算處(CBO)指出，面臨繳稅的社安金領取者，人數在今年當中可能增加10%，到了明年估計還會成長10%。國會預算處估計，社安金領取者繳交個人所得稅，今年可能增加37%。

Politico新聞網站報導，如此結果將讓靠社安金過日子的某些老年人感到詫異，已經因為萬物齊漲而焦頭爛額的民主黨，彷彿面臨另一個燙手山芋。

為了避免老年人社安金福利被扣稅，有民主黨籍國會議員提議應該調整「已經過時」的課稅門檻。民主黨籍康乃狄克州聯邦眾議員拉森(John Larson)提出調高社安金福利收入門檻的提案，已獲得多位黨內同僚連署。但報導指出，距離真正進入立法行動，恐怕還要等待一段時間。

民主黨無計可施的情況下，共和黨則有新的攻擊話題，批評拜登政府無力因應美國數十年來最嚴重的通膨危機。

眾院歲出入委員會資深成員、共和黨籍德州聯邦眾議員布萊迪(Kevin Brady)說：「通貨膨脹就像課稅，靠固定收入過生活的老年人特別深受其害，這一切都要怪罪拜登總統。」

布萊迪說：「油價飆漲、食物及水電費用一路走高，現在連社安金福利都面臨課稅，根本是在懲罰老年人，問題層出不窮，看不到有解決的希望。」

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