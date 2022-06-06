廚藝獎勵金？臨時通膨費？美餐廳紛悄悄加收附加費

由於通貨膨脹，讓許多業者成本上升。(Getty Images)

通貨膨脹仍處高位，許多業者成本上升，但是如果隨意調漲價格，則可能嚇跑消費者。華爾街 日報(WSJ)報導，以餐飲業為主的業者為因應此情勢，開始以各種千奇百怪的理由向消費者收取更多附加費，試圖盡可能以最不明顯的方式，將成本轉嫁到消費者上。

餐廳收取的額外費用，最常見者就是服務費(Service fee)，軟體商Lightspeed分析全國6000多家餐廳後發現，從去年4月至今年4月間，開始向消費者收取服務費的餐廳增加36.4%。

不過除服務費外，現在餐飲業收取費用的名義愈來愈多，包括非漲價調整(Noncash adjustment)、燃料附加費(Fuel surcharge)、廚藝獎勵金(Kitchen appreciation)、臨時通膨附加費(Temporary inflation fee)、刷卡附加費(Credit-card swipe fee)，乃至員工健保 附加費(Wellness fee)等。

Lightspeed的數據顯示，全國6000多家餐廳收取的額外費用總額，因此而從去年4月至今年4月間翻倍。

之所以如此的主因，是儘管成本上揚，但試圖轉嫁消費者可能適得其反。市調商NPD食品業顧問波塔拉廷(David Portalatin)就表示，去年以來，餐飲業售價平均調漲17.5%，但消費者支出只增加5%，曾有餐廳調漲自家的招牌三明治價格後，銷售額因此下降6%。

相較於直接漲價，在帳單中收取各種費用的做法，比較不容易為消費者所察覺；報導還說，這種作法思路與「縮水式通膨」(Shrinkflation)類似，即一些食品業者不會調漲產品價格，但是同價格包裝的份量卻在縮減。

波塔拉廷表示，徵收其他費用是更容易讓消費者接受的方式；Lightspeed餐旅業主管多爾提(Peter Dougherty)則表示，採取這種策略的商家變得愈來愈多。

專家提醒：留意帳單細項

由於愈來愈多餐廳徵收愈來愈多附加費可能將成為趨勢，理財商Brooklyn Plans創辦人克莉絲汀·尤里蒂格(Kristen Euretig)表示，現在已不宜將這些費用排除出預算 規畫之外，消費者也應多加留意菜單及帳單細項，費用明顯不合理時也該提出反應。