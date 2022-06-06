煤價比去年漲逾1倍 庫存吃緊 美電費將續漲

百貨騰漲，電價也將續漲。圖為維州阿靈頓的輸電線路。(Getty Images)

國際煤炭價格飆升，促使發電成本大幅增加，消費者今年肯定要支付更多電費。

單以今年而言，西北歐煤炭期貨價格上漲了137%，達到每公噸323.50元。由澳大利亞出口公司設定的太平洋地區煤炭基準價，今年上漲了143%。美東阿帕拉契亞(Appalachia)中部的煤炭現金價，今年也上漲了40%，上星期已達到每短噸(short ton)129.65元，創下歷史最高價，比過去一年大漲超過一倍。

新冠疫情 放緩後，對電力的需求本已回升，加上俄烏戰爭，使得歐洲電力生產商趕在8月制裁俄羅斯之前囤積煤炭。此外，一直以來各方全力推動可再生能源，例如風力發電及天然氣 等，而屬於污染性的煤炭發電給逐步淘汰，因此採礦業對煤礦的投資 不斷減少，庫存愈來愈低。

在上述種種因素下，推動了煤炭價格屢創新高，電力公司肯定會將大增的成本轉嫁給消費者。

根據能源資訊署(EIA)的最新數據，美國發電廠去年9月份的煤炭庫存已是1970 年代以來的最低水平，在需求持續強勁下，庫存量一直下降，3月份發電廠煤炭庫存， 較13年來的平均水平還要低約44%。

能源分析專家布魯門菲爾德(Andy Blumenfeld)指出，目前不僅國內市場爭相尋找用發電的煤炭，國際市場也在尋找。

向來解決煤炭高價格的方法是轉向天然氣，但新冠疫情以來，天然氣價格突然飆漲，原因與煤炭類似。美國天然氣期貨今年上漲了133%，是2008年以來的最高水平。

能源分析師納斯達(Sheetal Nasta)表示，只要天然氣市場供應仍然吃緊，煤炭無法滿足新增的電力需求時，這兩種燃料的價格就會無上限增加。

自2010年以來，美國的發電公司已經淘汰了約三分之一燃煤發電設施，按計畫今年還有6%燃煤發電設施停產。然而在天然氣不斷上漲的同時，部分已關閉的燃媒設施再次重啟上路。