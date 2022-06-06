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暑期機票價漲至去年1.5倍 難再買到便宜票了

編譯洪毅／綜合5日電
今夏出遊熱，機票價格比去年高出一半。圖為國殤日周末的丹佛機場。(美聯社)
今夏出遊熱，機票價格比去年高出一半。圖為國殤日周末的丹佛機場。(美聯社)

經歷新冠疫情的衝擊後，許多民眾終於準備在今年暑假期間出遊遠行，推動機票需求創紀錄增長，但另一方面，由於航空業供需失衡嚴峻，還有高油價及勞動力成本的壓力，導致機票價格上升；金融公司Cowen就發現，近期的機票價格已經比去年高了將近50%。

由於需求激增，航空公司座位供給難以滿足需求，又逢燃油大漲及其他成本上揚，Cowen追蹤三大航空公司：美國航空(American Airlines)、達美航空(Delta Air Lines)、聯合航空(United Airlines)近300條航線後發現，截至前月23日的那周，機票票面價比前一年同期高出近50%。

萬事達卡經濟研究所(Mastercard Economics Institute)近期報告指出，截至今年4月底的機票預訂量，較疫情前多25%，不論是國內還是國際線，對機票需求的上升都是「前所未見的增幅」。

但是在民眾對機票需求激增的同時，航空公司卻面臨嚴峻的供需失調，這是因為在疫情最嚴峻的時候，航空旅運崩盤，因此對突然湧入的旅客措手不及。

供需緊繃、油價高漲，使機票價格飆漲。圖為停靠鹽湖城機場的客機。(美聯社)
供需緊繃、油價高漲，使機票價格飆漲。圖為停靠鹽湖城機場的客機。(美聯社)

航空業諮詢商R.W. Mann & Company董事長曼恩(Robert Mann)就表示，一些航空公司還沒為長程國際航空的大型客機直飛做準備，導致市場對機票的需求過剩，但是機位供給卻不足的失衡窘境。

雪上加霜的是，航空業還要肩負處理各國不同防疫政策的問題，還有不斷上升的人力，以及燃料、維修、養護等營運成本，乃至停泊機場機坪的收費都在上漲。

儘管今年以來，機票價格已經高於往年，不過曼恩說，今年暑期旺季的票價，如果出現比今年其他月份再多30%情形，也將是件見怪不怪的事情。訂票網Cheapflights凱耶斯(Scott Keyes)則說，想在暑期出遊時買到便宜機票的可能性「微乎其微，基本上等於沒有」。

業者提醒：預算有限 訂票恐要逆向操作

凱耶斯還說，如果今年真的想出遊，但又預算有限，則恐怕已不應使用「先找尋目的地，再輸入出遊日期，然後找尋可供機票」的方式規畫行程，而是要「反過來」操作；另外，建議使用航空公司官方網站訂票，可以確保自己有24小時全額退款的待遇，有時間可以思索然後做出決定。

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