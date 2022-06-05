我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA總冠軍G2／柯瑞領軍海嘯攻勢 勇士痛宰綠衫軍

IPO熱潮消退 歐美企業今年來上市籌資額銳減90%

降低槍枝暴力 70%國人挺優先立法

編譯柯立偉／綜合5日電
民調顯示，七成民眾認為降低槍枝暴力是最優先的立法事項。圖為加州司法廳展示查獲的攻擊性槍枝。(美聯社)
民調顯示，七成民眾認為降低槍枝暴力是最優先的立法事項。圖為加州司法廳展示查獲的攻擊性槍枝。(美聯社)

美國廣播公司(ABC)與艾普索斯(Ipsos)民調公司公布最新調查報告，在全美槍擊案頻傳之際，整體而言70%的國人認為，比起立法保障擁槍權，降低槍枝暴力的問題才應該是當前的立法重點；不過，擁槍權相關議題向來是兩黨支持者意見最為分歧的話題之一，因此民主黨與共和黨支持者在這份民調中顯現的意見也非常不同。

民調數據顯示，自認為民主黨支持者的受訪者共90%認同降低槍枝暴力法案應優先於保障擁槍權法案，自述為中立選民者也有75%認同此主張；整體而言，只有29%的受訪者認為保障擁槍權比防治槍枝暴力更重要；然而，自述為共和黨人的受訪民眾中，有56%相信「擁槍權保障法案應優先於限制槍枝暴力」，顯然高於全國平均。

與此同時，由於德州烏瓦德(Ulvade)小學槍擊案影響深遠，哥倫比亞廣播公司(CBS)也針對學童父母就校園槍枝暴力問題調查，結果與ABC/Ipsos所做的民調數據相去不遠，約72%的父母「非常擔心」自己孩子的校園發生槍案，19%「不是很擔心」，完全不擔心的父母只有9%。

事實上，或許是因為大多數令人印象深刻的槍擊案都發生在學校，導致家有幼童的父母向來是支持限槍法案的主力；根據CBS的這份調查報告，81%的父母支持對槍枝買主進行全面背景調查、72%支持槍械商店全面建立「買主警示系統」、62%支持全面禁止AR-15步槍的販售。

★父母群體 對控槍法案最有信心

同時，父母也是對控槍法案能否成功最有信心的群體，72%認為只要政府願意，美國一定能很大程度上防止槍枝暴力；比28%的父母認為「槍案是自由社會所必須承受的風險」來得多。

相對於絕大多數民眾期待政府能提出有效措施防治槍擊案，由於共和黨反對阻力強大，最終出爐的限槍法案可能不如大眾所預期。正代表民主黨在國會與共和黨磋商的康乃狄克州聯邦參議員墨菲(Chris Murphy)就說：「目前任何可能通過的協議都不包含『全面背景調查』或『全面禁止攻擊性武器』，我沒辦法完全按照自己的意願通過我認為最適合的法案。」

民調顯示，七成民眾認為降低槍枝暴力是最優先的立法事項。圖為康州州長拉蒙特(左二)...
民調顯示，七成民眾認為降低槍枝暴力是最優先的立法事項。圖為康州州長拉蒙特(左二)檢視州警查獲的攻擊性槍枝。(美聯社)

編輯推薦

    俄國總統普亭繼2014年併吞克里米亞後，又出兵烏克蘭，坦克大軍直驅首都基輔；國際局勢急速變化，世界新聞網為您提供俄烏最前線的最新消息與分析。

    udn custom-logo title
民調 共和黨 槍擊

上一則

不甘示弱 韓美也試射8枚飛彈 射向不同目標威懾北韓

延伸閱讀

俄州、路州推教師配槍 專家反對：立法只是轉移視線

俄州、路州推教師配槍 專家反對：立法只是轉移視線

州級選舉共和黨有信心 籲選民著重政綱

州級選舉共和黨有信心 籲選民著重政綱
紐時：選民挺控槍 投票結果卻不同 推動立法難

紐時：選民挺控槍 投票結果卻不同 推動立法難
紐約將立法禁21歲以下擁半自動步槍

紐約將立法禁21歲以下擁半自動步槍

熱門新聞

俄羅斯總統普亭(左)與國防部長蕭依古5月25日以探望負傷士兵的名義現身醫院。(美聯社)

3名美國情報主管：普亭因晚期癌症4月間接受治療

2022-06-02 09:07
英媒引述MI6消息人士報導稱俄國總統普亭恐已病故，圖為普亭25日現身醫院探視俄軍傷兵。路透

英媒爆普亭恐已病死 近來公開露面的疑似是替身

2022-05-29 07:54
物價上漲，拜登政府因應失當，財政部長葉倫也難辭其咎。(美聯社)

通膨拉警報 華郵指白宮失誤 拜登、鮑爾、葉倫都要負責

2022-05-31 00:28
國務院5月兩度更新美台關係現況事實清單，5月5日舊版（左）遭移除的「美國不支持台灣獨立」字眼，在最新版本（右，5月28日公布）再度放上，並重申「一個中國」政策。圖／取自國務院網站

國務院再改美台關係事實清單 放回「美國不支持台獨」

2022-06-02 15:51
圖為拜登總統30日在阿靈頓公墓進行國殤日演說。(美聯社)

拜登：抗通膨是首要經濟任務 揭3部分應對計畫

2022-05-31 09:48
拜登總統（右）31日將與聯準會主席鮑爾會面，討論美國和全球經濟狀況。這是拜登2021年11月宣布提名鮑爾連任主席的檔案照。 路透

通膨大火燒不停 拜登周二將見鮑爾

2022-05-30 12:39

超人氣

更多 >
購餐不穿褲 華男遭驅趕怒砸中餐館

購餐不穿褲 華男遭驅趕怒砸中餐館
費城槍擊案3死11傷 民眾奔逃影像曝光 槍手疑不只1人

費城槍擊案3死11傷 民眾奔逃影像曝光 槍手疑不只1人
紐約女子抹唾液辱亞裔醫護人員 遭一拳擊倒

紐約女子抹唾液辱亞裔醫護人員 遭一拳擊倒
澳洲軍機南海上空被解放軍機殲16放「鋁塊」 險墜機

澳洲軍機南海上空被解放軍機殲16放「鋁塊」 險墜機
肛門別洗太乾淨 醫提5大正確觀念：有味道不代表髒

肛門別洗太乾淨 醫提5大正確觀念：有味道不代表髒