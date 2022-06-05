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亞培密西根嬰兒奶粉廠復工 優先生產抗過敏奶粉EleCare 20日起供應

記者胡玉立／綜合報導
被FDA勒令停產的亞培密西根州斯特吉斯(Sturgis)嬰兒配方奶粉工廠，4日已恢復生產，全國嬰兒配方奶粉短缺危機可望在未來幾周內緩解。(美聯社)
被FDA勒令停產的亞培密西根州斯特吉斯(Sturgis)嬰兒配方奶粉工廠，4日已恢復生產，全國嬰兒配方奶粉短缺危機可望在未來幾周內緩解。(美聯社)

五個月前因聯邦食品藥物管理局(FDA)檢查發現衛生條件不合格而暫時停產的亞培(Abbott Nutrition)密西根州斯特吉斯(Sturgis)嬰兒配方奶粉工廠，4日恢復生產；全國嬰兒配方奶粉短缺危機可望在未來幾周內緩解，四處為寶寶「張羅」奶粉以免斷糧的父母，總算看到了希望。

亞培公司表示，該工廠將優先生產抗過敏奶粉EleCare，預計6月20日左右開始先向消費者供應這種特殊氨基酸配方奶粉，然後再增加其他主要產品的產量。

恢復生產 須符合FDA法令

FDA在5月17日宣布與亞培達成協議，亞培同意改善在其密西根州嬰兒配方及特殊配方奶粉生產工廠發現的問題。FDA於4日表示，「將努力確保亞培斯特吉斯工廠安全恢復嬰兒配方奶粉的生產」。

亞培4日表示，亞培在「滿足初始要求」後，已恢復生產。除了必須符合FDA法令規定，亞培還需聘請獨立專家審查其運作合法。亞培聲明指出，「我們的首要任務是將優質安全的配方奶粉送到全美家庭手中；我們將在滿足所有要求的同時，盡快提高產量」。

2周全面復工 6-8周產品上架 

亞培斯特吉斯工廠生產全國大部分「心美力」(Similac)嬰兒配方奶粉和特別配方奶粉；工廠關閉，讓全美出現「嬰兒奶粉荒」。亞培此前曾表示，需兩周時間才能完全恢復生產，再過六到八周才能將產品上架。

亞培表示，工廠恢復生產EleCare後，產品大約會在16天內抵達商店。由於乾燥和安全測試需要批次測試，增加了生產過程時間；斯特吉斯工廠製造的配方奶粉可能需數周時間才能全面上架。

斯特吉斯工廠突然停產，導致特殊配方奶粉大量消失；配方奶粉短缺危機，讓所有人注意到，四大公司：亞培、嘉寶(Gerber)、美強生(Mead Johnson)和百利高(Perrigo Nutritionals)控制全美90%嬰兒配方奶粉的供應。國會及各界人士紛紛痛批FDA、亞培甚至白宮未能阻止危機。

亞培保證 工廠升級程序安全 

FDA是在兩名嬰兒食用受污染的配方奶粉後死亡、以及另有兩名嬰兒生病後，於2月檢查亞培工廠。亞培指出，沒有明確證據顯示污染來自該工廠，但檢查人員在主要配方生產區外採集的樣本中，發現了阪崎克羅諾桿菌(Cronobacter sakazakii bacteria)；此外，因閥門洩漏，地板上有積水，乾粉嬰兒配方奶粉生產區有濕氣和冷凝；烘乾機上發現裂縫和凹坑，地板上還有膠帶和碎屑。

亞培表示，工廠已採取多項升級和改善措施，並更新員工和訪客教育、培訓和安全程序，以及設施清潔和維護程序。

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