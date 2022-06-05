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奶荒持續…配方奶粉運送 比照半導體規格防竊

編譯徐薏茹／綜合4日電
Fedex Express貨機上月25日從德國空運10萬奶粉抵達華府杜勒斯機場，以解美國的燃眉之急。(美聯社)
Fedex Express貨機上月25日從德國空運10萬奶粉抵達華府杜勒斯機場，以解美國的燃眉之急。(美聯社)

將進口配方奶粉送往各通路是國內的當務之急，物流安全專家透露，奶粉運送過程採取一系列嚴密的安全措施，如此高規格的防護通常應用於半導體等重要商品，現在則用來防止配方奶粉失竊。

專家表示，嬰兒配方奶粉、食物、飲品一直是竊賊的目標，2010年到2020年這一類商品是小偷的首要偷竊目標；2007-09年爆發全球金融危機，經濟受到重創，家庭收入下滑，生活必需品的需求高漲，食物、飲料超越電子產品成為小偷最常偷竊的商品。

目前國內配方奶粉短缺，家長急著尋找供貨，就怕寶寶無奶可喝，此時奶粉更易成為竊賊下手的目標。

貨運經紀公司Total Quality Logistics銷售支持營運副主任鮑爾(Zak Bowyer)說：「每次高價值貨物出現短缺的情形時，我們都會感到擔憂。」Total Quality Logistics的客戶也包括配方奶粉製造商，該公司的物流安全強化措施包括嚴格審查運送人員、拖車安裝特殊鎖、在貨物上嵌入追蹤系統等。

鮑爾表示：「我們將以與藥物、電子產品等貨物同等的安全措施來運送奶粉。」

一罐奶粉的價格或許遠不及一支iPhone手機，但專家表示食物飲品類容易轉賣，且難以追蹤下落，可以長期保存、遠距離運送而不變質，最終被消耗完，留不住證據。

奶粉生產商如亞培(Abbott Laboratories)、心美力(Similac)正努力提高產量，雀巢公司是美國第三大配方奶供應商，該公司也正在積極增產，將配方奶粉從歐洲運送到美國。

物流公司一直以來透過運輸資產保護協會(Transported Asset Protection Association)制定安全規章，並且落實安全措施，竊賊的偷竊目標也會隨著時間轉移。

新冠疫情期間，小偷最愛偷的物品包括需求高且很難找到的紙類商品、清潔品，鮑爾表示：「我們看到乾洗手、口罩等被鎖定，並不是因為產品價格高、而是因為數量稀少，這也是我們現在所看到的情況。」

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