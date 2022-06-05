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5個月大被畫素描 嘉寶頭像本尊去世 享耆壽95歲

編譯徐薏茹／綜合4日電
嬰兒食品品牌「嘉寶」3日宣布，嘉寶商標著名的寶寶頭像原始模特兒安‧特納‧庫克已以95歲嵩壽過世。(美聯社)
嬰兒食品品牌「嘉寶」3日宣布，嘉寶商標著名的寶寶頭像原始模特兒安‧特納‧庫克已以95歲嵩壽過世。(美聯社)

嬰兒食品品牌「嘉寶」(Gerber)商標著名的寶寶頭像已有將近一世紀的歷史，是育嬰過的家長熟悉的面孔，嘉寶3日宣布商標原始模特兒安‧特納‧庫克(Ann Turner Cook)以95歲嵩壽過世。

嘉寶在Instagram貼文寫到：「在成為出色的母親、教師與作家之前，她的笑容和表現出的好奇心抓住大家的心，並且將繼續作為所有寶寶的象徵。」

1928年當時庫克才五個月大，住在庫克家附近的藝術家桃樂絲‧霍普‧史密斯(Dorothy Hope Smith)為她畫了一幅素描，這幅作品後來送到嘉寶全國嬰兒食品行銷活動中的競賽，獲得評審青睞，在比賽中脫穎而出，成為該公司的商標，1931年開始用於嘉寶的商品和廣告中。

不過商標嬰兒頭像的真實身分過了40年後才披露，庫克的身分一直是個秘密，未公開前曾經出現各種傳聞猜測嬰兒的真實身分，包括經典老片「北非諜影」(Casablanca)男星亨佛萊‧鮑嘉(Humphrey Bogart)、「埃及豔后」女星(Cleopatra)伊麗莎白‧泰勒都曾是大家猜想的對象。

1970年代晚期，庫克的身分揭曉，她長大後在佛羅里達州教授英語，後來成為一名懸疑小說家。

1998年庫克接受美聯社採訪時表示，母親曾告訴她嘉寶商標的寶寶頭像就是她，她說：「還有什麼會比成為嬰兒食品的象徵更讓人開心呢？」

庫克提到畫像作者的功勞：「所有寶寶都是迷人的，這幅畫會如此受歡迎，是因為藝術家捕捉到所有寶寶都擁有的魅力。」

過去12年，嘉寶每年都會舉辦比賽尋找代表品牌的新面孔，近幾年的贏家包括唐氏症患者盧卡斯(Lucas)，今年贏家是奧克拉荷馬州的艾莎寶寶(Isa Slish)。

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庫克 奧克拉荷馬州 佛羅里達州

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