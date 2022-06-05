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疫情導致母乳哺育比率降低 加劇配方奶粉缺貨

編譯徐薏茹／綜合4日電
新冠疫情爆發以來，母乳哺育比例下降在低收入家庭與有色族裔中尤其明顯。圖為馬里蘭州一位母親給嬰兒餵配方奶。(美聯社)
新冠疫情爆發以來，母乳哺育比例下降在低收入家庭與有色族裔中尤其明顯。圖為馬里蘭州一位母親給嬰兒餵配方奶。(美聯社)

華爾街日報(WSJ)報導，新冠疫情期間，餵養嬰兒的方式有顯著改變，母乳哺育的比率下降，扭轉數十年來的趨勢，成為國內嬰兒配方奶粉大缺貨的其中一項重要因素。

數據公司「人口情報」 (Demographic Intelligence)調查顯示，自2020年開始，預估以母乳餵養的一歲嬰兒占比從34%下滑至今年的14%；「人口情報」研究主任史東(Lyman Stone)指出，母乳哺育率下降促使配方奶粉的需求增加，加劇目前的短缺問題。

母乳哺育專家說明，2020年3月開始實施防疫措施後，許多新手媽媽住院的時間縮短，在分泌母乳或寶寶學會喝奶之前就已出院。由於擔心感染新冠病毒，有些嬰兒出生後無法和媽媽肌膚接觸。

部分哺乳顧問被強制休假、調派別處工作，或被指派為非必要人員、只提供線上預約等；陪產員(doula)與同儕支援團體親身協助新手爸媽的機會減少；為了避免讓新生兒暴露於新冠病毒中，家人與朋友的幫助也比以往少了許多。

賓州大學(University of Pennsylvania)產科護理教授黛安·斯帕茨(Diane Spatz)指出，母乳哺育需要強力的支持系統，剛生產完的頭幾天是分泌母乳的關鍵時期，許多家庭需要協助解決哺乳難題，一般來說，新手媽媽若與其他同為母乳哺育的家庭待在一起，餵奶的時間可能會更長。然而來自周邊的協助在疫情期間難以做到。

美國兒科學會(The American Academy of Pediatrics)建議嬰兒出生後前六個月以母乳餵養，之後可開始加入副食品，直到孩子滿一歲。

部分父母無法以母乳餵養，衛生官員表示，嬰兒配方奶粉是唯一安全的替代選項。

斯帕茨指出，近來母乳哺育比例下降在低收入家庭與有色族裔中尤其明顯；以費城兒童醫院為例，2020年以母乳餵養的嬰兒比例大幅減少，之後雖有回升，但仍未回到疫情前的水平。

新冠疫情爆發以來，母乳哺育比例下降在低收入家庭與有色族裔中尤其明顯。圖為馬里蘭州...
新冠疫情爆發以來，母乳哺育比例下降在低收入家庭與有色族裔中尤其明顯。圖為馬里蘭州一位母親給嬰兒調製配方奶。(美聯社)

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