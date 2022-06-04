瑞典和芬蘭才宣布要加入北約 美國超級戰艦就來了

美國「奇爾沙治號」兩棲攻擊艦(the U.S.S. Kearsarge)3日現身瑞典首都斯德哥爾摩港口。美聯社

美國「奇爾沙治號」兩棲攻擊艦(the U.S.S. Kearsarge)3日現身瑞典 首都斯德哥爾摩港口，即將加入北約 每年例行的波羅的海海軍演習，這是有史以來在斯德哥爾摩停靠的美國最大戰艦，象徵北約將保護已正式申請加入北約的瑞典和芬蘭的承諾。

美國參謀首長聯席會議主席密利 (Mark Milley)4日登上這艘軍艦，他在與瑞典總理安德森(Magdalena Andersson)的聯合記者會上表示，美國堅決支持瑞典和芬蘭加入北約，「這對於美國和其他北約國家很重要，我們在這次演習中展現與芬蘭和瑞典團結一致」。

代號「Baltops 22」的北約海軍演預定在6月5日至17日舉行，將有17個北約國家參與，另外加上已正式申請加入北約的瑞典和芬蘭。

紐約時報指出，「奇爾沙治號」兩棲攻擊艦現身斯德哥爾摩港口，是俄國入侵烏克蘭已改變歐洲的最強有力象徵，這艘巨大戰艦艦身長250公尺，艦上有26架戰機和2400名美國海軍及陸戰隊員。

登上戰艦的瑞典三軍統帥比登(Micael Byden)讚嘆，「斯德哥爾摩人絕不能錯過這艘美國大戰艦來訪，這艘戰艦的戰力，比我在任何一個駐防地所能召集的戰力還強大」。

在瑞典和芬蘭宣布要加入北約的兩周後，「奇爾沙治號」兩棲攻擊艦就現身斯德哥爾摩港口，是北約對瑞典和芬蘭的承諾：如果俄羅斯總統普亭對其北歐鄰國動手，北約將提供保護。

不過這兩個中立國突然變不中立了，這艘戰艦也對兩國提出警告，如果爆發衝突，他們可能承擔的義務。