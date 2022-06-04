烏東激戰 烏克蘭從俄軍手中奪回北頓內茨克20%領土

聯合國國際移民組織估計，自俄侵烏以來，已有逾710萬烏克蘭人流離失所。(歐新社)

俄羅斯 和烏克蘭 部隊連日來在烏東重鎮北頓內茨克(Sievierodonetsk)展開近距離激戰，俄軍在猛烈炮擊的支援下，試圖占領這個地區內具戰略意義的城市，但遇到烏軍頑強抵抗。

烏東地區盧甘斯克 州州長蓋爾達(Serhiy Gaidai)向烏國官方電視台表示，他們已奪回遭占領的北頓內茨克20%領土，目前俄軍約占領80%左右。

蓋爾達說，俄軍目前的進攻模式是先對烏軍陣地展開數小時砲擊，然後向前推進，遇到烏軍還擊就後退，然後又重複這種進攻模式。

他指出，這就是俄軍一步步向前推進的方式，目的是摧毀一切；他又揚言，只要擁有足夠的西方遠程武器，就會驅離俄軍火砲。

蓋爾達表示，部分烏軍退到更有利的陣地，其他部隊繼續留在市內作戰，不少平民躲進北頓內茨克一間化工廠，裏面有一個蘇聯時代興建的防空洞，但他不肯定廠內是否仍有化學品殘留。

英國情報指出，俄國可能在兩星期完全控制頓巴斯地區。

聯合國國際移民組織估計，自俄侵烏以來，已有逾710萬烏克蘭人流離失所。(Getty Images)

根據最新戰況，俄烏兩軍3日仍在北頓內茨克激戰，整天炮火和爆炸聲時斷時續，周圍的天空濃煙滾滾。目前烏軍以移動性的重型槍支及榴彈砲，對抗俄軍的大砲及裝甲部隊。

俄軍的火箭更襲擊了北頓內茨克附近的地區，周圍村莊可以聽到多次猛烈的爆炸聲。 烏軍則發射GRAD導彈攻擊俄軍陣地。

儘管烏克蘭總統澤倫斯基3日稱，烏軍在北頓內茨克取得一些進展，但俄羅斯已投入大量軍力旨在奪取北頓內茨克，以實現其完全控制整個盧甘斯克州的既定目標，而且已愈來愈接近完成目標。

盧甘斯克地區是烏東更廣泛的頓巴斯地區的一部分，占領頓巴斯工業區可以讓俄羅斯總統普亭向俄羅斯人民宣告勝利。

英國最新情報指出，俄軍在盧甘斯克州取得了戰術上的成功，而且勢頭強勁，預計能夠在未來兩周內完全控制該州。華盛頓智庫戰爭研究所的報告也指出，儘管很艱難及付出高昂代價，但俄軍繼續在烏東地區推進。

不過北頓內茨克居民及烏克蘭官員堅稱，烏軍仍堅守陣地，甚至擊退一些俄軍。