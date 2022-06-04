我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美海軍「超級大黃蜂」墜毀 飛行員喪命 非近年來首次

洛杉磯醫院砍人案 3醫護傷、嫌犯與警對峙

烏東激戰 烏克蘭從俄軍手中奪回北頓內茨克20%領土

編譯盧炯燊／綜合3日電
聯合國國際移民組織估計，自俄侵烏以來，已有逾710萬烏克蘭人流離失所。(歐新社)
聯合國國際移民組織估計，自俄侵烏以來，已有逾710萬烏克蘭人流離失所。(歐新社)

俄羅斯烏克蘭部隊連日來在烏東重鎮北頓內茨克(Sievierodonetsk)展開近距離激戰，俄軍在猛烈炮擊的支援下，試圖占領這個地區內具戰略意義的城市，但遇到烏軍頑強抵抗。

烏東地區盧甘斯克州州長蓋爾達(Serhiy Gaidai)向烏國官方電視台表示，他們已奪回遭占領的北頓內茨克20%領土，目前俄軍約占領80%左右。

蓋爾達說，俄軍目前的進攻模式是先對烏軍陣地展開數小時砲擊，然後向前推進，遇到烏軍還擊就後退，然後又重複這種進攻模式。

他指出，這就是俄軍一步步向前推進的方式，目的是摧毀一切；他又揚言，只要擁有足夠的西方遠程武器，就會驅離俄軍火砲。

蓋爾達表示，部分烏軍退到更有利的陣地，其他部隊繼續留在市內作戰，不少平民躲進北頓內茨克一間化工廠，裏面有一個蘇聯時代興建的防空洞，但他不肯定廠內是否仍有化學品殘留。

英國情報指出，俄國可能在兩星期完全控制頓巴斯地區。

聯合國國際移民組織估計，自俄侵烏以來，已有逾710萬烏克蘭人流離失所。(Gett...
聯合國國際移民組織估計，自俄侵烏以來，已有逾710萬烏克蘭人流離失所。(Getty Images)

根據最新戰況，俄烏兩軍3日仍在北頓內茨克激戰，整天炮火和爆炸聲時斷時續，周圍的天空濃煙滾滾。目前烏軍以移動性的重型槍支及榴彈砲，對抗俄軍的大砲及裝甲部隊。

俄軍的火箭更襲擊了北頓內茨克附近的地區，周圍村莊可以聽到多次猛烈的爆炸聲。 烏軍則發射GRAD導彈攻擊俄軍陣地。

儘管烏克蘭總統澤倫斯基3日稱，烏軍在北頓內茨克取得一些進展，但俄羅斯已投入大量軍力旨在奪取北頓內茨克，以實現其完全控制整個盧甘斯克州的既定目標，而且已愈來愈接近完成目標。

盧甘斯克地區是烏東更廣泛的頓巴斯地區的一部分，占領頓巴斯工業區可以讓俄羅斯總統普亭向俄羅斯人民宣告勝利。

英國最新情報指出，俄軍在盧甘斯克州取得了戰術上的成功，而且勢頭強勁，預計能夠在未來兩周內完全控制該州。華盛頓智庫戰爭研究所的報告也指出，儘管很艱難及付出高昂代價，但俄軍繼續在烏東地區推進。

不過北頓內茨克居民及烏克蘭官員堅稱，烏軍仍堅守陣地，甚至擊退一些俄軍。

編輯推薦

    俄國總統普亭繼2014年併吞克里米亞後，又出兵烏克蘭，坦克大軍直驅首都基輔；國際局勢急速變化，世界新聞網為您提供俄烏最前線的最新消息與分析。

    udn custom-logo title
盧甘斯克 俄羅斯 烏克蘭

上一則

5月增加39萬工作 3領域就業人數成長最多

下一則

戰爭打了100天 俄烏數萬軍民喪生 經濟損失上看兆元

延伸閱讀

北頓內茨克陷落在即 烏軍反攻奪回20%領土

北頓內茨克陷落在即 烏軍反攻奪回20%領土
CNN：俄烏陷入消耗戰 普亭寄望國際降低注意力

CNN：俄烏陷入消耗戰 普亭寄望國際降低注意力
英國國防部：俄侵烏百日 可能兩周內掌握全盧甘斯克州

英國國防部：俄侵烏百日 可能兩周內掌握全盧甘斯克州
俄軍侵烏將屆100天 澤倫斯基稱2成領土落俄手中

俄軍侵烏將屆100天 澤倫斯基稱2成領土落俄手中

熱門新聞

英媒引述MI6消息人士報導稱俄國總統普亭恐已病故，圖為普亭25日現身醫院探視俄軍傷兵。路透

英媒爆普亭恐已病死 近來公開露面的疑似是替身

2022-05-29 07:54
俄羅斯總統普亭(左)與國防部長蕭依古5月25日以探望負傷士兵的名義現身醫院。(美聯社)

3名美國情報主管：普亭因晚期癌症4月間接受治療

2022-06-02 09:07
凶嫌拉莫斯(Salvador Ramos)。拉莫斯的Instagram帳號，曾經上傳槍枝照片。(Getty Images)

德州小學槍擊案 凶嫌母親：原諒我、原諒我兒子

2022-05-28 13:49
美國拜登政府考慮供應烏克蘭「海馬斯多管火箭系統」（HIMARS）M142發射器。（取材自維基百科）

美最快本周宣布供應烏遠程火箭 俄警告西方已「宣戰」

2022-05-28 20:09
物價上漲，拜登政府因應失當，財政部長葉倫也難辭其咎。(美聯社)

通膨拉警報 華郵指白宮失誤 拜登、鮑爾、葉倫都要負責

2022-05-31 00:28
國務院5月兩度更新美台關係現況事實清單，5月5日舊版（左）遭移除的「美國不支持台灣獨立」字眼，在最新版本（右，5月28日公布）再度放上，並重申「一個中國」政策。圖／取自國務院網站

國務院再改美台關係事實清單 放回「美國不支持台獨」

2022-06-02 15:51

超人氣

更多 >
美食網紅嫌華人超市噁心 遭網友抗議後刪影片、道歉

美食網紅嫌華人超市噁心 遭網友抗議後刪影片、道歉
德州一家五口慘遭滅門 逃獄囚犯疑作案遭警擊斃

德州一家五口慘遭滅門 逃獄囚犯疑作案遭警擊斃
錄像曝光 警匪追逐 華男被撞亡 妻要真相

錄像曝光 警匪追逐 華男被撞亡 妻要真相
世說新聞╱好市多買車真便宜嗎？業內人士這麼說...

世說新聞╱好市多買車真便宜嗎？業內人士這麼說...
哈利和梅根現身女王白金禧儀式 民眾歡迎也有嘲諷

哈利和梅根現身女王白金禧儀式 民眾歡迎也有嘲諷