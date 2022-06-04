俄侵烏100天…扶持傀儡政府 兩地擬併入俄羅斯

聯合國估計自俄軍侵烏以來，已有烏克蘭680萬人民逃離家園。圖為一名女童今年3月搭車離開首都基輔郊區。(美聯社)

俄羅斯 入侵烏克蘭 戰爭至3日已爆發100天，戰前俄羅斯總統普亭宣稱焦點不在烏國領土，但由俄軍目前盤踞的烏南赫爾松區，居民開始貨幣混用俄國 盧布及烏國赫里夫尼亞(hryvnia)，赫爾松及札波羅熱俄軍占領區加速頒發俄國護照給當地民眾，顯示俄國扶持的兩地傀儡政府打算將土地併入俄羅斯。

美聯社報導，俄國撐腰的烏東頓巴斯分離區傀儡領袖也表達類似意願；俄軍近幾周想「解放」全頓巴斯區，發動猛烈攻勢，與烏克蘭部隊激戰，目前戰火仍然熾烈。

早在俄軍入侵前兩天，普亭便宣稱承認親俄分離分子成立的頓巴斯人民共和國及盧甘斯克人民共和國。

目前俄軍對烏國東、南各村鎮城市發動的攻勢，都由空襲及砲擊帶頭，包圍後奪取；占領土地後有何盤算，克里姆林宮全然不表態；俄國發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)表示，應由占領區民眾自行決定。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)表示，敵軍目前控制烏國領土約兩成；戰前包括克里米亞半島及部分頓巴斯區在內，俄國控有烏國7%領土；澤倫斯基強調，烏克蘭不會輕易屈服，全國軍民已抵抗上百日，最終會取得勝利。

美國總統拜登同時表示，他相信會透過談判妥協而結束俄烏戰爭；至於烏國是否應割地以換取和平，拜登表示領土是烏克蘭人的，自己不會指手畫腳。

咸信俄國最初發動戰爭時，克里姆林宮是想在基輔成立親俄政權，阻止烏國加入北約，不讓其脫離俄國勢力範圍；只兼併烏國更多領土，並非俄國主要目標；但專家指出，莫斯科當局現在不可能放棄戰果，如果連武力占領區最後都得放棄，就太可悲了。

赫爾松及梅利托波爾市(Melitopol)兩地傳出市民上街抗議占領，與俄軍對峙，但也有人歡迎俄軍接管；烏國官員警告，俄國可能在赫爾松辦理公投，宣稱該地區為獨立國家。

烏國南部俄軍控制的城市，親俄民眾已換掉市長等地方領袖，那些人消失無蹤；烏國官員及媒體表示，他們遭到綁架；那些地區已豎起俄國旗幟，俄國國營媒體大力鼓吹克里姆林宮版本的入侵故事，取代烏國電視頻道。

至少在俄軍控制的赫爾松及札波羅熱地區，盧布已成為第二官方貨幣，親俄政權開始提供一次性社會給付1萬盧布(合163美元)給當地居民；俄國移民單位在梅利托波爾開設快速作業，受理居民申請俄國公民身分。

俄軍侵烏100天，造成烏克蘭大量平民傷亡。圖為2日在俄軍占領的馬立波市增添數不清的新墳。(Getty Images) 俄羅斯總統普亭曾宣稱無意占領烏克蘭領土，但俄軍侵烏屆滿100天之際，跡象顯示俄國扶持的兩地傀儡政府正打算將土地併入俄羅斯。圖為俄軍2日在烏克蘭盧干斯克地區。(路透)