歐盟禁俄大部分石油 重挫全球經濟 消費者付更多燃料費

歐盟宣布禁止大部分俄國石油進口，可能迫使全球能源交易重整。圖為歐洲的一個油田。(美聯社)

歐盟日前宣布新制裁，禁止大部分俄國石油 進口，紐約時報2日認為，此舉可能重挫全球經濟，迫使全球能源交易重整，俄國經濟會更弱，但中國及印度反而取得更大議價權力，沙烏地阿拉伯等石油生產國則更為富有。

紐時指出，美國及世上其他地區這幾個月本就受苦於油價 不斷調升；歐盟禁止俄國石油進口後，得由更遠的石油供應國找尋油源，而且石油的品質要跟俄油一樣，歐洲石油提煉廠才容易處理；效果上歐洲等於放棄喜怒難測的俄國，改向不穩定的中東石油出口國購買。

能源專家指出，歐洲找別地買油，俄國找新買家賣油，全世界莫不受到影響；因為俄國降價，請中國及印度買其石油，兩國可望稍減油價上漲的壓力；過去兩個月，俄國已超越沙烏地及阿拉伯聯合大公國，成為印度第二大石油供應國；印度幾家大型煉油廠可望靠著提煉俄原油為柴油及其他燃料，趁世界對這些油料需求很高，而大撈一筆。

西方各國追求的終極目標，是不讓俄羅斯總統普亭靠著售油賺進幾十億軍費，來荼毒烏克蘭等地；西方祭出的招數，是希望讓俄國石油業者關閉油井，畢竟俄國儲油設施不足，新買家在排隊，無力應付。但西方的努力不僅重傷自己，還可能失敗；假如油價大肆攀升，俄國的整體石油收入不會減損太多。

其他石油生產國如沙烏地阿拉伯、西方石油大公司如艾克森美孚、英國石油、殼牌等可望因油價走高而吃香喝辣；負面影響是全球消費者及企業必須付更多錢買燃料；商品售價也因卡車及火車運送成本升高而上漲。

前總統布希的能源顧問麥納利(Robert McNally)指出，目前石油格局的變化是歷史大事，重塑的不僅是商業關係，政治及地緣政治也受波及。

歐盟還沒釋出禁止俄石油進口的一切詳情，但表示政策幾個月後生效；這意謂讓歐洲取得準備的時間，但同樣讓俄國及其同夥有時間設想變通方法；哪一方對新現實調變得更好，目前勝負難料。

歐盟已表示，將禁止俄國油輪載運原油及柴油等提煉油品進口，分六個月、八個月生效，等於減少採購俄國石油達三分之二；此外，德國及波蘭已保證，不再由油氣管進口俄國石油，意味年底之前，歐洲可望減少俄國石油達每日330萬桶。

歐盟宣布禁止大部分俄國石油進口，可能迫使全球能源交易重整。圖為沙烏地的一座油田。(美聯社)