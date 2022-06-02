德州新法禁社群媒體刪文 聯邦最高院暫時駁回

德州 先前通過州法，禁止大型社群媒體 公司以發文內容違規為由移除貼文；不過，德州法律31日遭聯邦最高法院以五票對四票表決結果駁回，指德州新法暫不准實行生效。多家大型社群媒體平台公司都讚揚這項裁決。

但最高法院的裁決尚未簽署，也未附上意見書，顯示這起案件應該是循緊急聲請管道請求大法官 裁決。由於德州這項州法爭議目前仍在聯邦上訴法院審理中，未來仍有機會再次回到最高法院，交由大法官定奪。

2021年1月6日國會暴動發生後，前總統川普遭到包括推特在內等社群網站踢除，德州保守派人士便開始推動法案，禁止大型社群媒體公司以發文內容違規為由刪除貼文。

這起案件的不同意見方，罕見地出現立場差別；立場最保守的三位大法官艾里托(Samuel Alito)、湯瑪斯(Clarence Thomas)、戈薩奇(Neil Gorsuch)在不同意見書裡指出，應該讓德州新法暫時保留，因為聯邦上訴法院先前判決，也是同意讓德州法律維持不動，等候案件審理結果。

自由派大法官凱根(Elena Kagan)則表示，同意讓德州州法繼續保留，至於原因為何則未說明，也沒有加入三位保守派大法官的不同意見書。

艾里托在不同意見書中寫道，這個議題非常新穎，影響深遠，最高法院接下來將必須審慎思考。他指出，社群媒體平台改變了人們彼此之間的溝通方式，也改變了民眾獲得新聞的方式，德州訂定前所未見的州法，處理的正是社群媒體公司決定當天哪些重要議題應該獲得公共討論的掌控權。

支持德州限制社群媒體平台州法的民眾指出，這項法律有助於對抗「矽谷言論審查」(Silicon Valley censorship)，幾家知名社群媒體平台都曾移除提倡保守派觀點的發文。

德州州議會第20號法案(H.B. 20)適用對象為每月活躍用戶超過5000萬人的社群媒體平台，臉書(Facebook)、推特(Twitter)、YouTube都包括在內。