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就怕「挺川者」出線 喬州3.7萬民主黨員「跨黨投票」

編譯孫梁／綜合1日電
包括現任州務卿拉芬斯伯格在內的共和黨參選人，初選紛紛獲勝，擊敗前總統川普背書的黨內對手，有可能是民主黨黨員選民臨時灌票配票的作用。(美聯社)
包括現任州務卿拉芬斯伯格在內的共和黨參選人，初選紛紛獲勝，擊敗前總統川普背書的黨內對手，有可能是民主黨黨員選民臨時灌票配票的作用。(美聯社)

在喬治亞州5月初選的提早投票中，3萬7144名民主黨選民是投給共和黨的人選，配票幫助參選州長的現任州長坎普(Brian Kemp)和現任州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)等共和黨人獲勝，擊敗前總統川普所背書的黨內對手。

今年初選期間，為阻止川普支持的候選人取勝，喬州和其他許多州出現許多跨黨投票的交叉投票(crossover voting)，部分交叉投票是隨機行為，但部分是反川組織的配票協調行動。

喬州民主黨選民黛安·穆雷(Diane Murray)的州務卿一票是投給共和黨的拉芬斯伯格，她說選前一直猶豫不決，儘管州法允許跨黨投票，但投給共和黨人仿佛是違背自己的核心價值，不過為了阻止川普支持的人當選，她必須這樣做。

保守派的拉芬斯伯格作為主管喬州選務的州務卿，2020年大選期間拒絕川普重新計票的要求；穆雷表示，川普支持的州務卿人選則是否認2020年大選結果，「我強烈感到，美國的民主面臨威脅，堅持川普的謊言、認為選舉結果被盜的人是對民主的威脅」。

坎普州長不需要民主黨人的支持也能獲勝，但拉芬斯伯格需要，如果沒有穆雷等眾多民主黨人的提早投票支持，他很可能贏不了5月24日的黨內初選。而支持共和黨人的3萬7000多個提早投票的民主黨人，兩年前還是投票支持本黨人選。喬州今年異乎尋常高的跨黨投票率，對擊敗川普親手挑選的州務卿參選人發揮了重要作用。

川普反對交叉投票，他在懷俄明州對支持者說：「不要讓懷州民主黨人故伎重演，重蹈另一個州的覆轍。」而懷州的反川共和黨人則是呼籲民主黨選民跨黨投票，以幫助國會眾議員麗茲·錢尼(Liz Cheney)戰勝川普支持的黨內初選挑戰對手。錢尼與喬州的拉芬斯伯格和坎普一樣，也不承認川普2020年勝選的謊言。國會暴動後，她投票支持彈劾川普。

伊利諾州的共和黨國會眾議員金辛格(Adam Kinzinger)呼籲民主黨、中間派和共和黨結成聯盟，以便在任何州擊敗川普支持的任何初選候選人。他對民主黨人在部分州的表現感到驚喜，表示從未想到跨黨投票起到驚天動地的改變規則作用。

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