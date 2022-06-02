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通過喬州初選 沃克怨川普「攬功」：沒問過我要不要選

編譯柯立偉／綜合1日電
得到川普背書，剛贏得喬州共和黨初選的聯邦參議員候選人沃克，近日受訪卻表示川普並未親自要他參選。(美聯社)
得到川普背書，剛贏得喬州共和黨初選的聯邦參議員候選人沃克，近日受訪卻表示川普並未親自要他參選。(美聯社)

喬治亞州前美式足球明星沃克(Herschel Walker)5月底在喬治亞州共和黨初選贏得聯邦參議員的提名參選資格，然而在最近一次的採訪中，他抱怨前總統川普在選前根本沒親自徵詢過他的意願，就直接把他推入選戰之中。

沃克日前在娛樂頻道「Revolt TV」接受饒舌歌手「殺手麥克」(Killer Mike)訪問，被問及決定參選的心路歷程時，他抱怨川普事先完全沒有徵詢過他的意見；沃克說：「大家都不知道，其實川普根本沒問過我要不要選；大家都在電視上聽到他說『會問問沃克的意見』，然而事實上他連一通電話都沒打。」

川普總統(左)在2020年9月到喬州亞特蘭大市出席「非裔經濟增權」活動，與沃克碰...
川普總統(左)在2020年9月到喬州亞特蘭大市出席「非裔經濟增權」活動，與沃克碰肘致意。(路透)

傳統上，喬治亞州是共和黨的地盤，然而2020年總統大選時意外翻盤，因此現在算是個紅藍兩黨競爭激烈的搖擺州，共和黨亟欲找到一個既能代表共和黨價值又能引起選民共鳴的人選；沃克本人也沒有抗拒參選，只是對於黨內溝通管道出問題不滿。

與其他藝壇或體壇明星常自主與政治人物保持距離不同，沃克從不掩飾他的政治立場以及他與川普之間長久以來的友誼，沃克也常常與川普共同出席許多政治活動，如川普競選連任時，沃克就曾與川普一同出席喬治亞州的造勢活動，宣布一項旨在協助非裔民眾創造經濟機會的5000億元政策計畫。

從川普替沃克宣布參選以來，沃克就獲得喬治亞州共和黨民眾壓倒性的支持，不論是在募款或民調等方面的表現都遠遠勝過其他黨內競爭對手；5月底初選結果出爐後，沃克更以68%的得票率輾壓其他參選人，與沃克差距最近的喬治亞州農業廳廳長布萊克(Gary Black)只獲得13%的選票。

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