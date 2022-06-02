拜登政府取消詐欺學院學貸 58億元最大規模 56萬學生受惠

拜登總統1日宣布取消總數為58億的學生貸款。(美聯社)

聯邦教育部 1日宣布，拜登政府將免除已倒閉的盈利學校「柯林斯學院」(Corinthian College)56萬名學生共58億元的聯邦學貸，這不僅是全美最大規模的學貸減免行動，也為美國高等教育最惡名昭彰的其一詐欺案畫下句點。

聯邦政府將自動取消學貸，這表示這些在1995年至2005年就讀柯林斯的學生無須提出取消貸款 申請；無論是柯林斯學院實體和線上課程的學生，教育部都會清除他們的聯邦學貸餘款，同時還包括散布在各州的連鎖學店。

教育部長卡多納(Miguel Cardona)表示：「時至今日，過去遭柯林斯學院欺瞞、詐騙並勸說申請貸款的每名學生都可安心，拜登與賀錦麗政府力挺你們，且將取消你們的聯邦學貸。」

卡多納指出：「柯林斯已大規模財務剝削學生太久了，該學院誤導學生，害他們申請愈來愈多貸款來支付該校無法兌現的承諾。」

無需申請 學貸將自動取消

此前已有數萬名柯林斯校友符合取消學貸資格，但他們必須提出紙本申請並跑申請流程，維權人士稱這些流程令人困惑，且

未經廣泛宣傳。如今這項行動將自動取消學貸，並延伸涵蓋更多該校學貸申請人。

教育部表示，該校學生若還有剩餘學貸，將獲得已支付額度的退款，但此舉不適用於已付清學貸者。

柯林斯是營利學校業中最知名的反例，該公司創立於1995年，並收購全國一系列連鎖學校，巔峰時期逾100間分校中有11萬名註冊學生。

圖為今年3月學生在白宮前抗議，要求拜登總統遵守承諾，取消學生貸款。(Getty Images)

柯林斯學院 遭控非法招生

不過柯林斯學院多年遭控採用非法招生手段、教育計畫粗糙，且向學生許下不實的職涯前景與收入承諾，隨後引發一系列調查以及聯邦和州訴訟案。

副總統賀錦麗2013年還是加州州檢察長時，曾控告該學院「有失公平原則」的課綱，旨在從低收入勞工、單親家長和退休軍人等弱勢族群身上獲取更多利潤。

此後柯林斯學院招生率大降，逐一關閉分校並申請破產，讓當時數萬名學生不知所措；一群學生發起學貸抗議行動，並拒付其聯邦學貸。

許多借款人和維權者為取消柯林斯學貸的決定喝采，並視此為一大分水嶺時刻。

維權組織「集體債務」(Debt Collective)創辦人高基(Thomas Gokey)表示：「很難說明這對數十萬人具有多大的變革意義。」

圖為今年3月學生在白宮前抗議，要求拜登總統遵守承諾，取消學生貸款。(Getty Images)