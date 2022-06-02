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曾說通膨只是暫時 葉倫認錯…摩根大通CEO：經濟颶風逼近

編譯郭宣含／綜合1日電
財政部長葉倫受訪表示，她去年稱通膨為暫時情況的說法有誤，並稱高通膨對美國家庭帶來巨大負擔。圖為在馬里蘭州的一家超市裡，消費者在選購肉食時，仔細比較價格。(Getty Images)
財政部長葉倫受訪表示，她去年稱通膨為暫時情況的說法有誤，並稱高通膨對美國家庭帶來巨大負擔。圖為在馬里蘭州的一家超市裡，消費者在選購肉食時，仔細比較價格。(Getty Images)

財政部長葉倫(Janet Yellen)5月31日坦承去年稱通膨為暫時情況的說法有誤，並稱高通膨對美國家庭帶來巨大負擔；而拜登總統在私下抱怨政府未充分關心通膨議題後，白宮加緊安排會議，並向大眾傳遞經濟訊息；摩根大通(JPMorgan Chase)執行長戴蒙(Jamie Dimon)1日則警告，經濟颶風即將到來，呼籲投資人做好準備。

葉倫31日晚接受有線電視新聞網(CNN)訪問時表示，她去年對通膨的預測發言有誤，「經濟出現許多難以預料的巨大衝擊，我當時未充分意識到這些衝擊會推升能源與食物價格、堵塞供應鏈，並嚴重影響美國經濟。」

不過葉倫1日告訴財經媒體CNBC：「美國有強大勞工市場，但通膨太高，對美國家庭帶來沉重負擔。」她指出：「維持全面就業並壓低通膨，這是總統首要之務，我認為聯準會也持相同看法。」

葉倫31日和拜登一起會晤聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)，討論美國與聯準會處理高通膨的作法；聯準會已採取積極手段對抗通膨，包括逐步提高利率，以及縮減9兆元的資產負債表。

拜登政府去年多次重申，他們預期高通膨只是暫時現象，葉倫去年3月接受美國廣播公司(ABC)訪問時說，美國經濟有通膨的「小風險」，但她認為可以掌控；她去年5月也告訴華爾街日報(WSJ)，她預期通膨不成問題。

葉倫1日發言後，財政部發言人隨後澄清表示，葉倫是指那些18個月以前未見的意外經濟衝擊擴大通膨壓力，包括俄羅斯入侵烏克蘭、新冠病毒出現多種病毒株，以及中國的防疫封鎖。

兩名消息人士透露，拜登過去幾個月私下向幕僚抱怨，聯邦政府未能直接因應通膨，也未向大眾充分解釋高通膨；因此白宮31日發起新一波動作，安排拜登與高層經濟官員會晤，並派官員至各大媒體宣傳經濟訊息，藉此抑制通膨掀起的政治傷害。

白宮一系列動作反映出聯邦政府迫切因應高通膨，但其實拜登能做的相當有限；烏克蘭戰事延宕、中國防疫封鎖和夏季出遊季能源價格上漲，這些都超出拜登的掌控範圍。

拜登只能至少向民眾展現，他能理解美國人民的痛苦並盡力改善。

拜登31日會晤經濟高官後表示，他的優先目標是對抗通膨，讓歷史性的經濟復甦過渡為穩定成長，讓美國家庭受惠。

短期內恐難揮別通膨夢魘，摩根大通集團執行長戴蒙1日表示，摩根大通正積極準備即將逼近的「經濟颶風」，並建議投資人採同樣作法。

戴蒙1日在紐約金融會議一改先前有關經濟「暴風雲」的說法，直接稱其為颶風；他說當前經濟看似安好，但沒人知道這個颶風「是輕微等級還是超級颶風珊迪」。

戴蒙呼籲分析師和投資人：「你們最好做好準備，摩根大通已著手準備，我們會非常保守看待資產負債表。」

財政部長葉倫(圖)受訪表示，她去年稱通膨為暫時情況的說法有誤，並稱高通膨對美國家...
財政部長葉倫(圖)受訪表示，她去年稱通膨為暫時情況的說法有誤，並稱高通膨對美國家庭帶來巨大負擔。(美聯社)
摩根大通執行長戴蒙1日警告，經濟颶風即將到來，投資人須做好準備。(路透)
摩根大通執行長戴蒙1日警告，經濟颶風即將到來，投資人須做好準備。(路透)

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