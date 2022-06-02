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國家情報總監最新報告：查處中國間諜 不得歧視華裔

情報總監最新報告：美反間諜 不得對華裔有偏見

編譯孫梁／綜合1日電
國家情報總監海恩斯。(路透)
國家情報總監海恩斯。(路透)

國家情報總監辦公室公布的最新報告指出，儘管中國情報部門仍將華裔作為在美間諜活動的招募對象，但聯邦調查局(FBI)、中央情報局(CIA)和其他情報單位不得將華裔視為更嚴重的安全威脅。

報告指出，為了保證華裔在反間諜行動中不會受到不公對待，應對參與情報蒐集和安全背景調查的人加強培訓，增強他們的無意識偏見與文化能力。

31日晚公布的這份報告指出，「各情報部門及所屬機構將繼續應對中國構成的嚴重國家安全威脅，但同時要保證我們的情報蒐集和安全審查必須保護華裔的隱私、公民自由與公民權，所有美國人的隱私、公民自由和公民權都要保護。」

情報總監的報告是根據「2020年國防授權法」的規定公布的，國防授權法指出，中華人民共和國似乎專門招攬華裔來進行間諜活動，因此情報部門應進行研究，反擊中國的間諜活動會對華裔的隱私與公民自由產生何種影響。

這份22頁的報告似乎是基於情報和安全部門對華裔的間諜指控而完成的，但許多指控是沒有根據的種族偵防。

國防授權法認為，中國大肆招募間諜對美國構成重大危險，導致華裔對美國的忠誠度也可能遭到質疑，進而對他們產生了刻板印象和種族偵防；但該法指出：「對華裔的刻板印象和種族偵防不符合美國的價值觀，而且還加深了中國推動『支持中華人民共和國是全球各地華裔的責任』的宣傳。」

情報總監的報告指出，美國對中國間諜活動採取的所有應對措施，都應包括保證華裔的憲法權利在內。情報部門今年2月的威脅評估認為，中國為了實現其政治、經濟和安全目標，將繼續擴大在全球的間諜活動和增強影響力，對美國的影響力構成日益嚴峻的挑戰。

但報告認為，情報部門在評估後發現，中國的情報間諜主要是大規模網羅人才的計畫，威脅是來自中共和中國政府，而不是中國人民，更不是華裔。

川普時代的司法部發起打擊中國間諜活動的「中國行動計畫」(China initiative)，數十名中國公民和許多華裔被以間諜罪名起訴竊取技術；在被部分華裔指控為種族偏見後，拜登政府今年初縮減了「中國行動計畫」。

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