通膨影響儲蓄變少 25％民眾被迫「延後退休」繼續賺

通貨膨脹使國人儲蓄減少，致使四分之一的人被迫延遲退休。（美聯社）

通貨膨脹在導致房租、食物和汽油等價格全面飆升外，也使國人的儲蓄 減少，致使四分之一的人被迫延遲退休 。

BMO公司真實財務進步指數(Real Financial Progress Index)31日公布季度調查顯示，人們延遲退休主要是因為物價上漲影響了儲蓄，36%的人是減少儲蓄，21%的人表示為了應對漲價，減少了退休帳戶的儲蓄。

調查是3月30日至4月25日進行的，BMO哈里斯銀行(Harris Bank)的消費者策略主管迪達(Paul Dilda)說：「通貨膨脹如今高得嚇人，人們很久不曾見過。許多人可能沒有想到，他們的財務計畫在到了或是接近退休年齡的時候，卻遇見物價飛漲，結果影響了家庭預算 和退休時間表。」

年輕人受到通膨導致儲蓄減少的影響最大，在18至34歲的群體中，逾60%的人表示為了應對生活必需品的價格上漲，不得不停止退休儲蓄。

除了物價上漲幾乎波及所有的物品與服務外，股市震盪也迫使人考慮延遲退休，今年迄今的標普500種股票指數下挫超過12%，與上年度的漲幅形成鮮明對照，迪達說：「人們現在很難儲蓄，而且是愈來愈難。」

許多人在漲價面前是積極地改變預算計畫和消費習慣，包括購買生活必需品的方式、每月的訂閱費以及如何在漲價期間度假。

與通貨膨脹之前相比，如今做財務計畫的人增多。更多的民眾今年第二季制定了年度預算計畫，定出財務支出路線圖，並且每月與財務顧問碰面協商。迪達說：「許多人這樣做的目的，是要在繼續他們生活方式的同時，還能有儲蓄的能力和管理預算。」

尋求專業投資諮詢的人也有增加，調查中55%的人表示，銀行顧問為協助他們實現財務目標發揮了重要作用，持這種看法的人比上季增多5%。52%的人表示，理財師為協助他們實現財務目標發揮了重要作用，比上季增多6%。