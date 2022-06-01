3月房價飆 年增20.6% 佛州坦帕年漲34.8%全國最高

儘管房貸利率上升和聯準會調升利率，但3月房市並未見到預期降價，應該要再等至少一個月。(美聯社)

房貸利率 提高並未緩解3月房價 飆升，根據衡量全美各地大型都會區平均房價的「史坦普-凱斯席勒全國房價指數 」(S&P CoreLogic Case-Shiller National Home Price Index)，全國3月房價年增20.6%，2月年增20%，南部和西南部的「太陽帶城市」(Sunbelt cities)房價漲幅最大，由佛羅里達州坦帕(Tampa)房價年漲34.8%居全國之冠。

該指數為三個月滾動平均房價。凱斯席勒10城市綜合指數3月房價年增19.5%，高於2月房價年增18.7%；3月的20城市綜合指數年增21.2%，高於2月年增20.3%。就全國和20城市綜合指數來看，3月年增房價均創下逾35年數據新高。

排名變 鳳凰城跌落榜首

就各區而言，鳳凰城近三年來首次不再是房價成長最快的城市；坦帕房價年增34.8%，幅度最大；鳳凰城房價年增32.4%居次，邁阿密則年增32%。在史坦普-凱斯席勒全國房價指數追蹤的20大城市中，17座城市回報，2月年增房價高於3月年增房價。

雖然太陽帶城市房價漲幅最劇烈，但各區房價也持續大幅增加。

就算是房價年增最小的城市，也可見到兩位數成長的數字，包括明尼亞波利斯(Minneapolis)年增12.4%、華盛頓年增12.9%和芝加哥年增13%。

史坦普道瓊指數公司常務董事拉扎拉(Craig Lazzara)表示，儘管房貸利率上升和聯準會調升利率，但3月房市並未見到預期降價，應該要再等至少一個月。

拉扎拉表示：「20大城市3月年增房價均見到兩位數成長，而且17座城市3月房價年增幅高於2月房價年增幅。」

房價跌？專家指出難預測

根據「每日房貸新聞」(Mortgage News Daily)，美國30年期固定房貸平均利率1月初為3.29%，3月底則增至4.67%。

拉拉札指出：「聯準會逐步提高利率，房貸也越來越貴，這表示宏觀經濟環境恐無法再支持劇增的房價。雖然沒人說得準高漲房價是否會開始下跌，但更難預測的是房價下跌的時機。」

房地產網站Realtor.com首席經濟學家海爾(Danielle Hale)表示，3月房價劇增顯示，購屋族出價購買少量成屋時面臨更大壓力；從近期新屋和成屋銷售量來看，買家逐漸無力負擔房價。