拜登晤鮑爾 對抗40年最高通膨…凸顯白宮困境

拜登總統(右)31日在白宮接見聯準會主席鮑爾。(美聯社)

拜登 總統31日在白宮接見聯準會 主席鮑爾(Jerome Powell)，討論如何解決40年來最嚴重的通膨問題，財政部長葉倫(Janet Yellen)也在座；華爾街日報報導，這場會議凸顯了白宮的困難處境，面對創下40年新高的通膨問題時，必須倚重外部力量幫忙處理。

報導指出，萬物齊漲已讓美國經濟受到威脅，拜登政府出現迫切感，希望找出辦法對症下藥；2021年3月間，拜登政府官員力推規模1.9兆疫情紓困包裹法案時，還有後來試圖為健保、教育與對抗氣候變遷支出提高經費時，對於恐將引發通貨膨脹問題的警告，始終淡化處理。

白宮國家經濟會議(National Economic Council)主席狄斯(Brian Deese)對媒體表示，拜登與鮑爾舉行了一場非常具有建設性的會議，討論重點則是美國與全球經濟的展望；至於討論細節為何，狄斯則不願透露，但強調拜登尊重聯準會的獨立自主。

聯準會近來的升息 動作，是1980年以來手段最為積極的一波。聯準會在5月初的決策會議後宣布短期利率升息兩碼，創下2000年以來最大升息幅度；接下來聯準會6月、7月決策會議，還可能決定繼續升息。

聯準會對於利息訂定擁有自主權，免於受到行政部門干預，慣例源於前總統杜魯門1951年對央行攤牌後。

拜登在30日刊登的華爾街日報投書中寫道，不會插手干預聯準會決策，但會繼續設法解決高物價問題，導引美國經濟走向穩健成長。

拜登在投書中提到對抗通膨的三大方向：一、承認對於控制通膨問題，主要責任在於聯準會。拜登寫道，不會像前任總統一樣貶抑聯準會。

二、讓物價恢復美國家庭可以負擔得起的範圍，尤其是汽油價格。具體之道則包括排除供應鏈危機、改善基礎建設以及打擊外國海運公司對於運送產品收取的高價費用。

拜登指出，政府已擬訂政策，讓民眾有住得起的房屋可以棲身，國會應該拿出行動讓處方藥物價格、托兒開銷、老年長照花費等都得以降低。

三、對現行稅治進行「符合常識的改革」，好讓聯邦赤字能夠降低。拜登在文中指出，美國稅制應該與國際社會對等，企業才不會因為稅務因素將就業機會與獲利都轉移到海外。拜登指出：「我們應該終止無法無天的不公平稅制，億萬富豪繳稅稅率竟比老師、消防隊員稅率更低。」