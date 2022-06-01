我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登投書紐時 將援烏更先進火箭系統、不促普亭垮台

世說新聞／買槍審核沒用？這15起大屠殺都是合法槍所為

拜登晤鮑爾 對抗40年最高通膨…凸顯白宮困境

記者顏伶如╱綜合報導
拜登總統(右)31日在白宮接見聯準會主席鮑爾。(美聯社)
拜登總統(右)31日在白宮接見聯準會主席鮑爾。(美聯社)

拜登總統31日在白宮接見聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)，討論如何解決40年來最嚴重的通膨問題，財政部長葉倫(Janet Yellen)也在座；華爾街日報報導，這場會議凸顯了白宮的困難處境，面對創下40年新高的通膨問題時，必須倚重外部力量幫忙處理。

報導指出，萬物齊漲已讓美國經濟受到威脅，拜登政府出現迫切感，希望找出辦法對症下藥；2021年3月間，拜登政府官員力推規模1.9兆疫情紓困包裹法案時，還有後來試圖為健保、教育與對抗氣候變遷支出提高經費時，對於恐將引發通貨膨脹問題的警告，始終淡化處理。

白宮國家經濟會議(National Economic Council)主席狄斯(Brian Deese)對媒體表示，拜登與鮑爾舉行了一場非常具有建設性的會議，討論重點則是美國與全球經濟的展望；至於討論細節為何，狄斯則不願透露，但強調拜登尊重聯準會的獨立自主。

聯準會近來的升息動作，是1980年以來手段最為積極的一波。聯準會在5月初的決策會議後宣布短期利率升息兩碼，創下2000年以來最大升息幅度；接下來聯準會6月、7月決策會議，還可能決定繼續升息。

聯準會對於利息訂定擁有自主權，免於受到行政部門干預，慣例源於前總統杜魯門1951年對央行攤牌後。

拜登在30日刊登的華爾街日報投書中寫道，不會插手干預聯準會決策，但會繼續設法解決高物價問題，導引美國經濟走向穩健成長。

拜登在投書中提到對抗通膨的三大方向：一、承認對於控制通膨問題，主要責任在於聯準會。拜登寫道，不會像前任總統一樣貶抑聯準會。

二、讓物價恢復美國家庭可以負擔得起的範圍，尤其是汽油價格。具體之道則包括排除供應鏈危機、改善基礎建設以及打擊外國海運公司對於運送產品收取的高價費用。

拜登指出，政府已擬訂政策，讓民眾有住得起的房屋可以棲身，國會應該拿出行動讓處方藥物價格、托兒開銷、老年長照花費等都得以降低。

三、對現行稅治進行「符合常識的改革」，好讓聯邦赤字能夠降低。拜登在文中指出，美國稅制應該與國際社會對等，企業才不會因為稅務因素將就業機會與獲利都轉移到海外。拜登指出：「我們應該終止無法無天的不公平稅制，億萬富豪繳稅稅率竟比老師、消防隊員稅率更低。」

編輯推薦

    俄國總統普亭繼2014年併吞克里米亞後，又出兵烏克蘭，坦克大軍直驅首都基輔；國際局勢急速變化，世界新聞網為您提供俄烏最前線的最新消息與分析。

    udn custom-logo title
拜登 聯準會 升息

上一則

亞太裔傳統月最後一天…BTS訪白宮 與拜登對談

延伸閱讀

拜登投書紐時 將援烏更先進火箭系統、不促普亭垮台

拜登投書紐時 將援烏更先進火箭系統、不促普亭垮台
首登哈潑封面第一夫人 吉兒：我跟拜登用簡訊吵架

首登哈潑封面第一夫人 吉兒：我跟拜登用簡訊吵架
美元走升但5月創1年最大跌幅 拜登說對抗通膨乃Fed職責

美元走升但5月創1年最大跌幅 拜登說對抗通膨乃Fed職責
抗通膨 拜登和鮑爾罕見會面 白宮也評估降關稅

抗通膨 拜登和鮑爾罕見會面 白宮也評估降關稅

熱門新聞

聯邦調查局探員在慘案發生後，檢查小學的圍牆。(路透)

德州槍手反鎖教室濫射1小時 「警先救兒女 非阻槍手」

2022-05-26 22:44
美國德州一所小學24日發生槍擊案，造成至少18名學童和3名成人喪命。（路透）

德州小學槍案當下 子彈飛過窗戶 學童滿身鮮血逃出校園

2022-05-25 01:38
英媒引述MI6消息人士報導稱俄國總統普亭恐已病故，圖為普亭25日現身醫院探視俄軍傷兵。路透

英媒爆普亭恐已病死 近來公開露面的疑似是替身

2022-05-29 07:54
凶嫌拉莫斯(Salvador Ramos)。拉莫斯的Instagram帳號，曾經上傳槍枝照片。(Getty Images)

德州小學槍擊案 凶嫌母親：原諒我、原諒我兒子

2022-05-28 13:49
新疆官方資料外流，讓外界得以一窺拘留設施內的慘況。(美聯社)

新疆官方資料庫被駭 大規模文件揭露維族再教育營慘況

2022-05-24 12:34
民眾哀悼小學槍擊案罹難者。(路透)

「你們都得死」德州槍手反鎖教室 同班師生全遇害

2022-05-26 02:28

超人氣

更多 >
從5萬到6000萬 中國留學生6年白手起家

從5萬到6000萬 中國留學生6年白手起家
WSJ：美國規模最大企業員工待遇差異天壤之別

WSJ：美國規模最大企業員工待遇差異天壤之別
狗仔：汪小菲對大小S動粗 與3女親密照曝光

狗仔：汪小菲對大小S動粗 與3女親密照曝光
拜登：抗通膨是首要經濟任務 揭3部分應對計畫

拜登：抗通膨是首要經濟任務 揭3部分應對計畫
邊牧犬走失 田納西主人急瘋 隔天牠竟「拐一堆羊回家」

邊牧犬走失 田納西主人急瘋 隔天牠竟「拐一堆羊回家」