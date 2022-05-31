BTS旋風席捲白宮 籲停止歧視與仇恨犯罪

BTS防彈少年團5月31日造訪白宮，與白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre，粉衣者）一起登上每日簡報講台。華盛頓記者張文馨／攝影

南韓7人男子團體BTS 防彈少年團5月31日現身白宮 ，與美國總統拜登 討論亞洲包容性、代表性與多元性，以及反亞裔、仇恨犯罪和歧視等問題；BTS隊長RM金南俊表示，很榮幸獲邀討論這項重要議題，今日的參與也提醒他們身為藝人可以做些什麼。

今天是美國亞太裔傳統月最後一天，白宮上周宣布將邀請BTS與拜登會面，立即引發關注；不過，這場拜登與BTS的對話並未開放媒體採訪，他們參加了白宮每日簡報會，發表5分鐘演說後就離場。

拜登上任後以打擊仇恨犯罪為主要施政目標，不過去年全美反亞裔的仇恨犯罪數成長339個百分點，紐約、舊金山和洛杉磯等城市的仇亞犯罪案件紛創新高。

金南俊以英文致詞，其他成員以韓文輪流發言；Jimin朴智旻說，最近仇恨犯罪的增長（包含針對亞裔美國人）令人震驚，希望藉此機會再次表達自己的立場，盼制止類似情況發生。

Jin金碩珍表示，BTS與亞裔美國人、夏威夷原住民、太平洋島民（AANHPI）站在一起，並慶祝亞太裔傳統月。

V金泰亨表示，希望今天的活動能朝彼此尊重和理解往前邁出一步；SUGA閔玧其呼籲擁抱彼此的差異。

田征國說，南韓音樂能跨越語言和文化障礙受到全球各地喜愛，著實令人驚喜，J-hope鄭號錫感謝全球歌迷的支持。

BTS預定下午2時30分在記者會亮相，本報記者在1小時前抵達白宮時，已有大批歌迷在白宮外守候，小小的簡報室也塞滿來自各國的記者，不少是日韓媒體，在BTS離場前還有南韓媒體高喊「BTS加油」，此熱度讓白宮記者們紛紛感嘆實在太瘋狂了。

頂著35度的高溫，數百歌迷在白宮門外守候，不斷探詢BTS動向，盼一睹偶像風采。

BTS去年第三度受邀到聯合國總部，在聯大代表青年世代和未來世代發表演說；白宮不僅邀請BTS與拜登對談反歧視和仇恨犯罪議題，白宮官員表示，BTS還與白宮合作拍攝影片，將在社群平台上發表。

BTS防彈少年團5月31日造訪白宮，場外歌迷翹首以待。華盛頓記者張文馨／攝影 BTS防彈少年團5月31日造訪白宮，場外歌迷翹首以待。華盛頓記者張文馨／攝影 BTS防彈少年團5月31日造訪白宮，短暫現身每日簡報會。華盛頓記者張文馨／攝影 BTS防彈少年團5月31日造訪白宮，場外歌迷翹首以待。華盛頓記者張文馨／攝影