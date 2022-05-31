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勞力短缺薪資揚 製造業被迫轉向自動化

編譯徐薏茹／綜合30日電
由於薪資上漲與勞動力短缺問題，美國製造業自動化比率升高。圖為通用汽車公司利用機器人取代傳統的生產線。(Getty Images)
由於薪資上漲與勞動力短缺問題，美國製造業自動化比率升高。圖為通用汽車公司利用機器人取代傳統的生產線。(Getty Images)

薪資上漲、勞動力短缺，加上疫情期間員工缺勤次數增加，種種因素正改變部分製造業對機器人自動化生產的看法；機器人商業團體「自動化促進協會」(AAA)公布的資訊表明，與2021年同期相比，美國工業用機器人第一季的的訂單增加40%，創下新高。

機器人訂單量多年來處於停滯或下降狀態，2021年機器人訂單成長22%，價值達16億元。

美國製造業向來擁有充足的勞動力及穩定的薪資，與其他工業化國家相比，美國生產自動化的進展較慢，根據國際機器人聯合會(IFR)的數據，每１萬個工人中分配到的機器人數量，美國過去多落後南韓、日本、德國等國。

北美工業機器人應用多年來集中於汽車工業，自動化促進協會指出，2016年汽車製造商與汽車零件生產占據71%的機器人訂單，2021年下降為42%。機器人正漸漸進入其他產業，如食品、消費品與藥物生產等。

日本機器人企業「發那科」(FANUC)美國分公司執行長希科(Michael Cicco)表示：「機器人變得更容易使用，許多公司過去認為自動化太難或太貴，難以實現。」

麻省理工學院(MIT)經濟學教授艾斯莫格魯(Daron Acemoglu)指出，工廠對自動化的依賴增加將導致人工勞動力供過於求，在未來幾年壓低薪資，除非美國其他產業能夠吸收被機器取代的製造業工人，他警告：「自動化若發展太快，可能會毀掉許多工作，勞動力短缺不會一直持續，這是暫時的。」

加州高科技產業原料公司Delphon執行長蒙塔諾(Joe Montano)表示該公司約四年前開始租用機器人，以減少初期花費，現在Delphon有10個機器人，其中包含四個協作機器人(cobots)。

兩個協作機器人能讓三人的印刷工作小組縮減為一人，每個月為公司省下1萬6000元開銷。

蒙塔諾表示機器人提升公司的生產力，2020、2021年出貨量分別增長約15%，而且該公司的200人勞動力並未更動，「我們沒有減少任何員工人數，但把他們重新分配到需要人力的地方。」

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