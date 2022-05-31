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通膨拉警報 華郵指白宮失誤 拜登、鮑爾、葉倫都要負責

通膨惡化…華郵指白宮失誤 拜登、鮑爾、葉倫難辭其咎

編譯柯立偉／綜合30日電
物價上漲，拜登政府因應失當，財政部長葉倫也難辭其咎。(美聯社)
物價上漲，拜登政府因應失當，財政部長葉倫也難辭其咎。(美聯社)

過去兩年，美國物價面臨通貨膨脹威脅，從本來就高消費的房地產、汽車，到民生必需的汽油、雜貨甚至衣服的價格節節飆升，當然這與疫情、供應鏈問題和烏俄戰爭確實有關，但華盛頓郵報回顧自2021年2月開始白宮執政團隊抑制通膨的作為，指出通膨惡化成至今地步，與聯邦政府在通膨初期錯誤的經濟政策有關。

2021年初，雖有經濟學者批評在市場上投入大量熱錢可能造成通膨，但拜登總統表示「面對受疫情打擊的經濟狀況，寧願多做一點也不要因為做太少而延宕經濟恢復的時機」，因此在國會積極推動1兆9000億元紓困預算；聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)當時就說：「政府花在刺激經濟和疫情救助的錢不會造成經濟體系的負擔，我真的不認為通膨的問題會上升到我們需要關注的地步，這根本不是個議題。」

同樣「粉飾太平」的還有財政部長葉倫(Janet Yellen)，她說：「疫情期間需求崩潰，平均物價可能會出現一定漲幅，但這些變化不太可能持續存在；去年春天疫情高峰之時，物價就大幅下跌，因此我預計隨著春夏兩季經濟漸漸復甦，部分物價雖可能再次上漲，但這只是價格的暫時性變動。」

然而，激進的做法連同黨學者都看不下去，歐巴馬總統時代白宮經濟顧問桑默斯(Lawrence Summers)就投書華郵，呼籲財政部必須加息以控制市場上流動貨幣，否則2022年年中必將出現通膨。

即便如此，行政團隊仍繼續向市場投入資金、維持低率政策並宣稱通膨不會惡化，直至去年5月4日葉倫才首度鬆口「可能會調升利率以確保經濟不過熱」，但聯準會及白宮團隊仍然遲至今年3月16日才宣布加息25個基點(一碼)；從通膨跡象初顯到政府採取實際作為已超過一年，但此時通膨率已飆升到40年高點，雖不至於回天乏術，但已使民眾承受太多本可避免的痛苦。

面對這種事實，鮑爾本月初才首度承認錯誤說：「或許我們提早一點提高利率會更好。」

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