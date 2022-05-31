壓通膨…拜登會鮑爾 聯準會理事：支持年底前升息8碼

拜登31日將召集會議，因應通貨膨脹。(路透)

目前通貨膨脹的幅度依然處於高位，造成民怨升高；為此，拜登總統將與聯準會 （Fed）主席鮑爾(Jerome Powell)在31日舉行會議，討論經濟形勢；聯準會理事沃勒(Christopher Waller)30日也說，支持在今年底前升息 8碼，沃勒還說，聯準會的行動不會導致經濟衰退或升高失業率。

白宮在新聞稿中表示，拜登與鮑爾舉行會議，旨在商討美國及全球經濟形勢，尤其是「拜登視為經濟優先要務」的通膨問題；白宮還說，政府的目標是「從歷史性的經濟復甦，轉向能夠助益普通家庭的穩定、合理成長。」

拜登(左)31日召集會議，因應通貨膨脹。圖為拜登與聯準會主席鮑爾。(Getty Images)

這是拜登去年11月下旬提名鮑爾續任聯準會主席以來，兩人首次會面；鮑爾日前曾表示，聯準會願意升息以冷卻經濟，直到通膨「以明確且可信」的方式下降為止。

擁有決策權的聯準會理事沃勒30日也在德國法蘭克福的一次講話中表示，通膨率依然高攀，他已經「準備好要做得更多」，預期今年聯準會將不斷升息，而他自己也支持，在今年年底前將利率 升至「超過中性水準(Neutral level)利率」的程度。

「中性水準利率」指的是既不會推動、也不會抑制經濟成長的基準利率，聯準會3月推估，目前的中性水準利率約在2.5%左右，而目前的基準利率介於0.75%至1%之間；因此沃勒的說法表明，他支持將基準利率上調達2個百分點左右，相當於8碼。

外界預期，聯準會接下來的幾次會議，可能都會做出升息2碼的決定；但這也讓外界擔憂，若升息幅度過猛可能導致經濟衰退。

不過沃勒表示，不認為聯準會大幅升息、冷卻經濟，會導致經濟嚴重衰退，其中一個原因是，聯準會的目的是在不造成失業率大幅上升的情況下，降低就業市場對勞動力的需求，而他也對當前就業市場的韌性很有信心；目前公開招聘的職缺數，較失業人口多560萬個。

4月的通膨率已從前月的6.6%降至6.3%，為2020年11月以來次下滑，但仍處40年來首見的高位；此外，俄羅斯入侵烏克蘭，中國嚴格的新冠防疫措施，都讓前景充滿不確定性。