我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

A型肝炎大爆發 FDA調查：病源疑「超市草莓」

通膨拉警報 華郵指白宮失誤 拜登、鮑爾、葉倫都要負責

壓通膨…拜登會鮑爾 聯準會理事：支持年底前升息8碼

編譯洪毅／綜合30日電
拜登31日將召集會議，因應通貨膨脹。(路透)
拜登31日將召集會議，因應通貨膨脹。(路透)

目前通貨膨脹的幅度依然處於高位，造成民怨升高；為此，拜登總統將與聯準會（Fed）主席鮑爾(Jerome Powell)在31日舉行會議，討論經濟形勢；聯準會理事沃勒(Christopher Waller)30日也說，支持在今年底前升息8碼，沃勒還說，聯準會的行動不會導致經濟衰退或升高失業率。

白宮在新聞稿中表示，拜登與鮑爾舉行會議，旨在商討美國及全球經濟形勢，尤其是「拜登視為經濟優先要務」的通膨問題；白宮還說，政府的目標是「從歷史性的經濟復甦，轉向能夠助益普通家庭的穩定、合理成長。」

拜登(左)31日召集會議，因應通貨膨脹。圖為拜登與聯準會主席鮑爾。(Getty ...
拜登(左)31日召集會議，因應通貨膨脹。圖為拜登與聯準會主席鮑爾。(Getty Images)

這是拜登去年11月下旬提名鮑爾續任聯準會主席以來，兩人首次會面；鮑爾日前曾表示，聯準會願意升息以冷卻經濟，直到通膨「以明確且可信」的方式下降為止。

擁有決策權的聯準會理事沃勒30日也在德國法蘭克福的一次講話中表示，通膨率依然高攀，他已經「準備好要做得更多」，預期今年聯準會將不斷升息，而他自己也支持，在今年年底前將利率升至「超過中性水準(Neutral level)利率」的程度。

「中性水準利率」指的是既不會推動、也不會抑制經濟成長的基準利率，聯準會3月推估，目前的中性水準利率約在2.5%左右，而目前的基準利率介於0.75%至1%之間；因此沃勒的說法表明，他支持將基準利率上調達2個百分點左右，相當於8碼。

外界預期，聯準會接下來的幾次會議，可能都會做出升息2碼的決定；但這也讓外界擔憂，若升息幅度過猛可能導致經濟衰退。

不過沃勒表示，不認為聯準會大幅升息、冷卻經濟，會導致經濟嚴重衰退，其中一個原因是，聯準會的目的是在不造成失業率大幅上升的情況下，降低就業市場對勞動力的需求，而他也對當前就業市場的韌性很有信心；目前公開招聘的職缺數，較失業人口多560萬個。

4月的通膨率已從前月的6.6%降至6.3%，為2020年11月以來次下滑，但仍處40年來首見的高位；此外，俄羅斯入侵烏克蘭，中國嚴格的新冠防疫措施，都讓前景充滿不確定性。

編輯推薦

    俄國總統普亭繼2014年併吞克里米亞後，又出兵烏克蘭，坦克大軍直驅首都基輔；國際局勢急速變化，世界新聞網為您提供俄烏最前線的最新消息與分析。

    udn custom-logo title
聯準會 利率 升息

上一則

羅布小學慘案帶來聲浪 拜登抓契機修法「加強控槍」

下一則

俄國警告勿越線 拜登否認軍援烏克蘭「長程武器」

延伸閱讀

怕踩俄國紅線 拜登：不會給烏克蘭射程達俄羅斯的武器

怕踩俄國紅線 拜登：不會給烏克蘭射程達俄羅斯的武器
修法「加強控槍」拜登抓契機

修法「加強控槍」拜登抓契機
拜登願軍事保台 美專家籲華府協同盟友行動

拜登願軍事保台 美專家籲華府協同盟友行動
通膨大火燒不停 拜登周二將見鮑爾

通膨大火燒不停 拜登周二將見鮑爾

熱門新聞

聯邦調查局探員在慘案發生後，檢查小學的圍牆。(路透)

德州槍手反鎖教室濫射1小時 「警先救兒女 非阻槍手」

2022-05-26 22:44
美國德州一所小學24日發生槍擊案，造成至少18名學童和3名成人喪命。（路透）

德州小學槍案當下 子彈飛過窗戶 學童滿身鮮血逃出校園

2022-05-25 01:38
英媒引述MI6消息人士報導稱俄國總統普亭恐已病故，圖為普亭25日現身醫院探視俄軍傷兵。路透

英媒爆普亭恐已病死 近來公開露面的疑似是替身

2022-05-29 07:54
凶嫌拉莫斯(Salvador Ramos)。拉莫斯的Instagram帳號，曾經上傳槍枝照片。(Getty Images)

德州小學槍擊案 凶嫌母親：原諒我、原諒我兒子

2022-05-28 13:49
新疆官方資料外流，讓外界得以一窺拘留設施內的慘況。(美聯社)

新疆官方資料庫被駭 大規模文件揭露維族再教育營慘況

2022-05-24 12:34
民眾哀悼小學槍擊案罹難者。(路透)

「你們都得死」德州槍手反鎖教室 同班師生全遇害

2022-05-26 02:28

超人氣

更多 >
S媽怒汪小菲「他真的太讓我傷心」 袒護前女婿有苦衷

S媽怒汪小菲「他真的太讓我傷心」 袒護前女婿有苦衷
美股拋售已盡？這位投資長：只打一隻腳、等待紮實恐慌

美股拋售已盡？這位投資長：只打一隻腳、等待紮實恐慌
德州血案才過幾天 佛州10歲男童涉威脅發動大規模槍擊

德州血案才過幾天 佛州10歲男童涉威脅發動大規模槍擊
汪小菲爆大S「長期服用違禁藥物」 離婚時間點曝光

汪小菲爆大S「長期服用違禁藥物」 離婚時間點曝光
沈殿霞愛女繼承亡母遺產 數字上漲鄭欣宜發聲了

沈殿霞愛女繼承亡母遺產 數字上漲鄭欣宜發聲了