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通膨拉警報 華郵指白宮失誤 拜登、鮑爾、葉倫都要負責

中國持續清零 加劇全球通膨壓力 拜登頭疼

記者顏伶如／綜合報導
受到中國封城影響，美國供應鏈危機再起。圖為加州奧克蘭港的貨櫃碼頭。(Getty Images)
受到中國封城影響，美國供應鏈危機再起。圖為加州奧克蘭港的貨櫃碼頭。(Getty Images)

中國嚴格防疫的清零政策造成供應鏈衝擊，成了讓拜登總統頭疼的另一件經濟問題。國家廣播公司新聞網(NBC News)報導分析，再過幾個月便是期中選舉，最近一波因為中國封城措施引發的經濟震盪，讓拜登及民主黨承受更多壓力。

各港口清積貨 等候上海物流

報導中說，政府官員、外交政策專家及企業高層主管紛紛提出警告，共和黨競選顧問形容的「中國定時炸彈」(China time bomb)恐將一觸即發，上海封鎖已有數周，從電腦到汽車零件都包括在內的各種產品，物流因此中斷。

官員指出，目前白宮、國務院、商務部、運輸部官員每天都針對中國封城導致生產及供應鏈中斷進行討論，某些官員評估美國對於狀況掌控有限，逐漸感到不安。一名資深政府官員說，讓許多官員感到憂慮的是，問題恐怕已經超出美國的掌控範圍。

報導指出，拜登政府官員持續與各地港口協調清理積貨，為接下來一旦供應鏈恢復正常運作預先準備，來自上海的貨運可能爆增。

受到中國封城影響，美國供應鏈危機再起。圖為東岸喬治亞州薩凡納港貨櫃碼頭。(美聯社...
受到中國封城影響，美國供應鏈危機再起。圖為東岸喬治亞州薩凡納港貨櫃碼頭。(美聯社)

「中國定時炸彈」惡化經濟

一名共和黨競選顧問表示，雖然中國大規模封城並不是拜登所能掌控，但共和黨仍會以經濟惡化做為期中選舉主打話題；中國封城引發的經濟衝擊，便是共和黨選舉顧問形容的「中國定時炸彈」。

拜登與民主黨都希望繼續掌握國會多數，但在期中選舉來臨之前的此時，中國卻讓拜登政府承受更多經濟壓力。多項民調顯示，選民表示經濟、通膨是這次選舉首要考量，但華府官員擔心的是，問題已經超出掌控範圍。

眾院外交委員會資深成員、民主黨籍維吉尼亞州聯邦眾議員康諾里(Gerry Connolly)指出，中國封城毫無疑問將對供應鏈帶來衝擊，但全球商務也將同時受到影響，「狀況令人極為憂心」。

報導指出，企業執行長及華爾街分析過去幾周陸續提出警告，另一波缺貨危機可能出現，尤其是科技產業，導致通膨將如火上加油。至於問題究竟有多嚴重，則要看中國國家主席習近平是否堅持全面維持清零政策，或者在面臨國內反彈聲浪之後願意鬆綁。

最近兩周，資訊科技巨頭思科(Cisco)提出警告，中國封城恐讓整季業績成長泡湯。日本經濟新聞(Nikkei)上周報導，蘋果公司(Apple)最新款iPhone研發進度已因中國封城而拖延；目標百貨(Target)、沃爾瑪(Walmart)等零售業者目前缺貨問題雖然不像去年夏天般嚴重，但如果中國清零政策維持不變，若有更多城市進入封鎖，情勢恐將改觀。

受到中國封城影響，美國供應鏈危機再起。圖為加州奧克蘭港的貨櫃碼頭。(Getty ...
受到中國封城影響，美國供應鏈危機再起。圖為加州奧克蘭港的貨櫃碼頭。(Getty Images)

嚴苛防疫 年內鬆綁無望

正在角逐聯邦參議員選舉的民主黨籍俄亥俄州聯邦眾議員萊恩(Tim Ryan)說，非常擔心供應鏈危機可能因為中國封城及清零政策嚴重惡化。萊恩指出，對於中國與俄羅斯在供應鏈危機裡的扮演角色，民主黨與白宮都應該對民眾做出更明確的溝通。

萊恩說，短期之內中國並不會修改清零政策，「他們處理整起事件的方式，非常有問題」。

萊恩的競選對手、共和黨候選人范斯(J.D. Vance)，選舉政見同樣以中國議題為主軸。范斯說：「我們應該針對根源解決問題，不是只做出臨時的修補，即使這些措施頗為管用也一樣。」他指出：「遺憾的是，因為30多年前訂定的政策，讓我們現在處於劣勢。」

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