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拜登願軍事保台 美專家籲華府協同盟友行動

處方破41萬張 輝瑞口服藥Paxlovid成美國治療新冠主力

編譯張君堯／即時報導
在供應有所改善、藥房供應範圍擴大的情況下，輝瑞公司的新冠口服藥已在美國國內取得領先地位。路透
在供應有所改善、藥房供應範圍擴大的情況下，輝瑞公司的新冠口服藥已在美國國內取得領先地位。路透

在供應有所改善、藥房供應範圍擴大的情況下，輝瑞公司（Pfizer）的新冠口服藥已在美國國內取得領先地位。

根據藥物數據公司「Iqvia Holdings Inc.」的數據，輝瑞的新冠口服藥「Paxlovid」截至5月6日的處方總數超過41萬2000張，與此同時默沙東公司（Merck & Co. Inc.）和Ridgeback Biotherapeutics合作開發的口服藥「莫納皮拉韋」（Molnupiravir）則約有11萬張處方。

去年12月美國食品藥品管理局 （FDA）批准高危人群使用這2種口服藥以防止人們住院，雖然單獨的臨床試驗顯示輝瑞藥物預防住院的有效率為88%，後者則為30%，但Paxlovid的供應一開始相當稀缺，直到隨著輝瑞加大生產力度，Paxlovid的供應量才隨之增加。

拜登（Joe Biden）政府還啟動並擴大一項從篩檢到治療的計畫，在零售藥店篩檢呈陽性的患者會立即收到他們的抗病毒處方。醫生和藥劑師表示「供應和可用性的增加加速Paxlovid的使用」，並表示對Paxlovid的處方越來越放心。

輝瑞的一位發言人表示公司對Paxlovid的進展感到滿意，並預估由於供應商和患者的意識、需求將會增加。紐約主要醫療保健提供商「Northwell Health」的醫學總監布朗（Zenobia Brown）也表示「醫生對Paxlovid感到更加滿意，並且更經常開出更有效的藥物」。

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