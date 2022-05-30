修法「加強控槍」拜登抓契機

拜登稱共和黨將理性對待槍枝問題，圖為參加國殤日紀念活動的群眾在紅藍背景下顯得壁壘分明。(美聯社)

德州羅布小學(Robb Elementary School)槍擊案爆發後，呼籲槍枝管制改革的聲浪高漲，也讓拜登 總統看見修法的契機。除了矢言推動修法，他30日受訪時也表示，共和黨 人已意識到修法勢在必行，暗示了參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)願意採取理性的態度行事。

拜登30日出席白宮的國殤日紀念儀式，他在受訪時表示：「我認為事情已經糟到讓大家不得不更加理性的地步，至少我是這麼希望的。」

拜登也坦言對於更新聯邦槍枝管制的法律更有動力，「我一直都想這麼做，而我也會持續努力」；不過他也強調修法仍由國會主導，並非他一人的責任：「我只能繼續做好我一直在做的事，用盡我所有的行政權。但我無法將武器非法化，或是改變背景審查的規定。」

拜登與第一夫人吉兒(Jill Biden)29日前往羅布小學所在的社區烏瓦德(Uvalde)致意，吉兒也獻上花束，兩人待了超過三個小時；一旁的群眾向拜登高聲呼喊「做點什麼吧」，拜登也承諾「我們會的」。

據稱，共和黨大老麥康諾已指示德州聯邦參議員孔寧(John Cornyn)與民主黨 國會議員合作，對此拜登暗示麥康諾和孔寧是「理性的」共和黨人。

本周末 國會兩黨速協商

加強槍枝管制已是多年來無解的議題，但本周末國會兩黨鮮見迅速為此事展開協商，希望能在適度妥協下取得共識；孔寧與民主黨參議員也將共同推出「紅旗」(red flag)法案，加強購槍背景的審查，並針對可疑或心理健康不佳、卻可能持有槍械的人提出警示。

然而，民主黨人認為防範大規模槍擊案的根本之道，是全面禁止攻擊性武器，但預料共和黨將以侵犯擁槍權為由而反對；對此拜登解釋：「憲法第二修正案從來就不是絕對的，就好像這條法沒有允許你購買大砲一樣。」

另外，民主黨籍聯邦參議員墨菲(Chris Murphy，康乃狄克州)表示，兩黨對槍枝管制修法的協商已取得一些進展，參院最快下周可對提案進行投票，他說：「我們已經持續努力了整個周末，這是個非常嚴肅的協商過程，但下個禮拜我們會繼續努力，希望再達成一些共識。」

拜登總統(左一)於國殤日當天在阿靈頓國家公墓向陣亡將士獻花。(歐新社) 拜登稱共和黨將理性對待槍枝問題，關鍵人物就是參院少數黨領袖麥康諾。(美聯社)