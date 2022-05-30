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拜登願軍事保台 美專家籲華府協同盟友行動

中央社／紐約30日專電
美國總統拜登。 路透
美國總統拜登。 路透

美國總統拜登上週表態願在中國對台動武時軍事介入。美方智庫專家說，討論拜登是否失言意義不大，重點是確保美國有能力協防台灣，與日本等盟友協同行動是當務之急。

拜登23日在東京被媒體問及是否願在台海衝突時軍事介入保衛台灣時回答「是的」，並說「那是我們做過的承諾」，引起廣泛關注。白宮隨即澄清美方政策不變，拜登隔天也說華府沒有放棄對台長期奉行的「戰略模糊」。

美國智庫外交關係協會（CFR）研究員塞克斯（David Sacks）在專欄文章寫道，有些人可能認為拜登失言、不知道自己發言的重要性。但20年前，時任聯邦參議員的拜登曾以「不注意細節」斥責前總統小布希稱美國將不計代價捍衛台灣的說法，還提到「美國沒有義務保衛台灣」。

此外，這是拜登入主白宮後第3度摒棄「戰略模糊」。可以想見，前兩次發生後一定有幕僚向拜登說明美方政策，讓他知道相關發言有何含意。

與CFR會長哈斯（Richard Haass）共同主張美國轉向「戰略清晰」的塞克斯說，中國過去20年軍事迅速現代化，著重提升擊敗台灣、防止美國馳援的能力。為防止中國在俄羅斯入侵烏克蘭後冒進，美國須向北京表明華府有決心動武擊退侵略台灣的中共解放軍，確保自身有能力這麼做也是重點。

塞克斯建議美台研究烏克蘭如何抵禦俄軍，仔細思考中國可能會怎樣調整作戰計畫、如何增強台灣防衛。

他認為台灣應重視可攜式防空飛彈、無人機、反戰車及反艦飛彈、水雷，且強化後備戰力、建立國土防衛軍、制定動員整體社會的方案。至於美國，首要工作是與日本協調打造協防台灣的共同作戰計畫，華府也應投資與台海危機最相關的軍事能力，並將軍事資源調往亞洲。

費城智庫外交政策研究所（FPRI）研究員善學（Thomas J. Shattuck）撰文形容「戰略模糊」正靠維生系統支撐，美國政府有義務認真為協防台灣做打算。若要成功介入台海衝突，美軍必須迅速果斷因應。

他寫道，外界討論拜登是否失言愈久，美台如何為台海潛在衝突預做準備的政策討論時間就愈少。

善學呼籲美國國會與行政部門為中國對台動武制定應變方案，包括仿照烏克蘭版「租借法案」（Lend-Lease），以利台灣取得美軍介入台海衝突前必要的自衛武器。依現狀，台灣取得美國武器的過程冗長，從提出要求到最終採購往往耗時數年。

除提供武器外，善學主張華府也要加強幫台灣訓練部隊，與日本、澳洲等理念相近的國家一同發表類似軍事保台的聲明。他提到，拜登軍事保台說與前日本首相安倍晉三4月敦促美方揚棄「戰略模糊」不謀而合，拜登表態只是第一步。

善學寫道：「說美國會保衛台灣是一回事；為成功保衛台灣預做準備是截然不同的挑戰。美國為此不能也不該單獨行事。」

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