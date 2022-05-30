亡羊補牢？各地校園近來加強安保 卻難面面俱到

康州紐迦南一所小學的校園保安，向學童伸手打招呼。(美聯社)

德州 烏瓦德市(Uvalde)24日爆發校園槍擊 案，全美各校引以為戒，紛紛提高警惕，加強校園保安工作，如要求學生打開包包受檢，或要求包含家長在內的任何訪客需在到校前事先來電預約；然而專家指出，每次發生校園槍擊後，就會看到各校「行禮如儀」地提升安全意識，但過不久就又放鬆警惕原形畢露，無限循環。

各地校園均表示，德州槍案發生後，已要求當地警方增派駐校人力，並要求家長或訪客到訪前，需與校方聯絡；部分學校要求包含教職員工在內所有人進入校園前須打開包包受檢，甚至全面禁止攜帶包包。

事實上，每次只要傳出重大槍案的消息，短時間內各校都會加強安檢措施，但只要風聲一過，就會放鬆警惕，因此又出現新的悲劇；洛杉磯聯合學區督學卡瓦洛(Alberto Carvalho)說：「我也明白這個問題，但現階段我們必須做點什麼，才能向學生家長交代。」

曾從事校園安全防護工作30年的安全專家肯尼斯(Kenneth Trump)指出，雖然這次提升校園安全意識的舉措能維持多久還有待觀察，但大方向上值得鼓勵，因為校園安全的漏洞常常不是因為硬體設備不足，而是人員疏忽懈怠；他說：「人員失誤和不照標準作業程序才是造成大規模槍案的因素，硬體設備不足都只是次要，甚至不是原因。」

事實上，自1999年科羅拉多州哥倫邦高中(Columbine High School)槍案後，聯邦政府已投注大量心力及資源矢言提升校園安全，例如撥款給各校開設安全講習課程；各州甚至郡政府也編列預算 在各校加裝監視器及金屬探測器，希望盡可能地降低校園暴力事件發生的可能；然而，從統計數據觀察，即便各級政府有所作為，槍擊案仍然有增無減。

哥倫邦校園槍案事發學校傑夫科公校(Jeffco Public Schools)安全主管麥唐諾(John McDonald)就說：「我所在的這個校區15年內花600萬元全面加裝只有從教室內部才能打開的鎖；但問題是我們做得再多，都只是防君子不防小人，很難面面俱到全力阻絕有心人。」