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教師「配槍武裝」防範槍擊？多數人不支持

編譯盧炯燊／綜合2９日電
在德州羅布小學慘案發生後，再度有人提出教師應攜槍自衛。(美聯社)
在德州羅布小學慘案發生後，再度有人提出教師應攜槍自衛。(美聯社)

德州小學槍擊案發生後，德州共和黨籍總檢察長帕克斯頓(Ken Paxton)提議採取新措施讓教師配槍；前總統川普也在全國步槍協會(NRA)年會上說，學校教師應配槍及受訓，以此保障學生安全，但大多數教師對此不以為然。

自2013年以來，德州因應康乃狄州珊迪虎克小學(Sandy Hook Elementary)槍擊案，已立法准許教師登記在校園內配槍。然而根據德州執法委員會的數據，即使經歷2018年休士頓高中的大規模槍擊事件，62個校區登記配槍的教師不到300人。

此外，德州學校安全中心(Texas School Safety Center)對1000多個州立學區的調查發現，只有280個參與一個較獨立且監管較少得多的州「監護人」計畫，就是把教師武裝起來，作為對抗槍手的最後守衛。

德州學校安全中心總裁馬田茲-帕特爾(Kathy Martinez-Prather)指出，有不少教師說，一旦教師配槍，當有警員進入學校時，他不會知道你是個好人還是壞人，因此會隨時遭警察開槍射擊。

她強調，在任何情況下都不應鼓勵教師去應對威脅。

除了德州外，阿拉巴馬、科羅拉多、佛州、印第安納、密蘇里、蒙大拿、田納西等州，都有法律允許以某種形式准許教師配槍。

但全國教育協會主席(NEA)主席普林格爾(Becky Pringle)發聲明指出，將更多槍枝帶入學校，只會使學校變得更加危險，無助於保護學生及教育工作者免受槍枝暴力。她又說，教師應該教書，而不是充當武裝保安。

但也有人認為，擔心教師配槍會造成更多暴力是杞人憂天。

他們以佛州為例，已有法例准許教師配槍，在2018年帕克蘭(Parkland)高中發生嚴重校園槍擊案後僅一個月，州議會更通過更廣泛的安全和安保改革，要求學校每天在校園內至少派出一名武裝警衛。

至去年秋天，全州3641所學校內的武裝警衛已增加到4381人，其中三分之二是執法人員，其餘1384人是受過訓練的「監護人」，包括教師或其他工作人員在內。

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德州 槍擊 佛州

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