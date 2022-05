偕妻親臨羅布小學悼槍擊 拜登承諾：把悲傷轉化為行動

拜登 總統伉儷29日抵達德州烏瓦德鎮(Uvalde),前往24日發生19名學童、兩名教師死亡校園槍擊 的羅布小學(Robb Elementary School)為受害者致哀,並與家屬私下會晤三個小時。在當地參加教堂禮拜會後,離開時面對群眾高喊「拿出行動」,拜登回應道:「我們會的。」

為追悼這起校園槍擊的21名死者,羅布小學前豎起21個白色十字架;拜登與第一夫吉兒‧拜登(Jill Biden)在紀念現場獻上白色花束,接下來一一觀看每名遇害學童的紀念牌位,吉兒‧拜登伸手撫摸了受害學生的照片。

來源:WFAA

結束在羅布小學的悼念之後,拜登伉儷參加聖心天主教堂(Sacred Heart Catholic Church)彌撒,數名槍擊受害學生家屬也是教堂教友,其中一名受害學生家屬與拜登一起參加彌撒。大主教賈西 亞-西勒爾(Gustavo Garcia-Siller)針對兒童信眾發表談話,希望孩子們心中恐懼能得以消除,某些兒童信徒的年齡與羅布小學遇害學生差不多。

賈西亞-西勒爾說:「你們都看到新聞報導了,你們都目睹父母、朋友為此流下眼淚。」他對兒童信徒說,人生不應活在恐懼當中,「對我們來說,你們就是最好的實例,讓我們知道孩子的生命有多重要」。

拜登離開教堂準備私下會晤槍擊受害者家屬時,門外聚集大約100名群眾,不時高喊著:「拿出行動。」拜登進入座車之前回應表示:「我們會的。」

拜登訪問烏瓦德鎮期間在推特發文寫道,他與烏瓦德民眾一起悲傷,一起禱告,並且站在一起。推文指出:「我們承諾會把悲傷轉化為行動。」

To everyone impacted by the horrific elementary school shooting in Uvalde, Texas: We grieve with you. We pray with you. We stand with you. And we’re committed to turning this pain into action. pic.twitter.com/TIYjdmfKVP