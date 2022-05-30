偕妻親臨羅布小學悼槍擊 拜登承諾：把悲傷轉化為行動

拜登總統夫婦29日到德州羅布小學向死難者致哀，圖為拜登夫婦撫摸死難學童照片。(美聯社)

拜登 總統伉儷29日抵達德州烏瓦德鎮(Uvalde)，前往24日發生19名學童、兩名教師死亡校園槍擊 的羅布小學(Robb Elementary School)為受害者致哀，並與家屬私下會晤三個小時。在當地參加教堂禮拜會後，離開時面對群眾高喊「拿出行動」，拜登回應道：「我們會的。」

為追悼這起校園槍擊的21名死者，羅布小學前豎起21個白色十字架；拜登與第一夫吉兒‧拜登(Jill Biden)在紀念現場獻上白色花束，接下來一一觀看每名遇害學童的紀念牌位，吉兒‧拜登伸手撫摸了受害學生的照片。

來源：WFAA

結束在羅布小學的悼念之後，拜登伉儷參加聖心天主教堂(Sacred Heart Catholic Church)彌撒，數名槍擊受害學生家屬也是教堂教友，其中一名受害學生家屬與拜登一起參加彌撒。大主教賈西 亞-西勒爾(Gustavo Garcia-Siller)針對兒童信眾發表談話，希望孩子們心中恐懼能得以消除，某些兒童信徒的年齡與羅布小學遇害學生差不多。

賈西亞-西勒爾說：「你們都看到新聞報導了，你們都目睹父母、朋友為此流下眼淚。」他對兒童信徒說，人生不應活在恐懼當中，「對我們來說，你們就是最好的實例，讓我們知道孩子的生命有多重要」。

拜登離開教堂準備私下會晤槍擊受害者家屬時，門外聚集大約100名群眾，不時高喊著：「拿出行動。」拜登進入座車之前回應表示：「我們會的。」

拜登訪問烏瓦德鎮期間在推特發文寫道，他與烏瓦德民眾一起悲傷，一起禱告，並且站在一起。推文指出：「我們承諾會把悲傷轉化為行動。」

To everyone impacted by the horrific elementary school shooting in Uvalde, Texas: We grieve with you. We pray with you. We stand with you. And we’re committed to turning this pain into action. pic.twitter.com/TIYjdmfKVP — President Biden (@POTUS) May 29, 2022

這趟烏瓦德之行，是拜登在過去幾周之內，第二次前往大規模槍擊屠殺案地點弔唁。拜登5月17日前往紐約州水牛城，慰問超市槍擊案10名遇害非洲裔民眾的家屬，並且發言譴責白人至上主義，槍手因為支持充滿種族歧視的「大取代理論」(great replacement theory)而行兇，認為白人將被少數族裔民眾「取代」。