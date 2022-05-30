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別讓校園再「染血」兩黨州長對防範槍擊有「異」見

編譯林梅婕／綜合29日電
德州羅布小學日前發生大規模槍擊案，圖為當地報紙在頭版刊出這次慘案的死者照片。(路透)
德州羅布小學日前發生大規模槍擊案，圖為當地報紙在頭版刊出這次慘案的死者照片。(路透)

德州烏瓦德鎮(Uvalde)羅布小學(Robb Elementary School)槍擊案奪走21條生命，槍枝管制的議題也再次掀起輿論波瀾。針對如何預防校園槍擊發生，美聯社訪問了各州州長，卻在共和黨民主黨之間得到截然不同的答案；民主黨州長多半支持以法律擴大槍枝管制，共和黨則認為應強化校園保全。

受憲法第二修正案的支持，槍枝管制長期以來都是個難解的問題；透過美聯社的訪查，顯然各州州長對擁槍權的限制是否能預防校園槍擊暴力，看法迥異。

受訪的州長有一半的人都給出了答覆；大部分的州長都同意，針對具有暴力犯罪潛能的對象應加強心理健康輔導，並強化輔導人員的訓練，不過共識僅止於此。

大多民主黨州長認為，21歲以下應禁止購買半自動槍枝，且彈匣不得容納超過10發子彈；2012年康乃狄克州珊迪虎克小學(Sandy Hook Elementary School)發生槍擊案，民主黨籍州長拉蒙特(Ned Lamont)當時就曾說過：「如果你不嚴正看待槍枝的問題，那你對預防犯罪的態度就不夠認真。」

同樣是民主黨的賓州州長沃爾夫(Tom Wolf)也表態支持槍枝管制修法，並於27日公開譴責共和黨州議員阻撓他的槍枝法案通過；他說：「共和黨人不願通過法案阻止更多孩子死亡，他們寧願向槍枝製造商屈服。」

相對於共和黨州長，有些人迴避談論槍枝管制，但有些人直接表態不支持。針對限制彈夾數量或提高購槍年齡限制，阿拉斯加州長鄧利維(Mike Dunleavy)就強力反對：「加強槍枝管制並非解決之道，我們應該聚焦於民眾的心理健康問題。」

同樣屬共和黨的俄亥俄州州長德懷恩(Mike DeWine)和南達科他州長克莉絲蒂‧諾姆(Kristi Noem)也都反對加強槍枝管制，並認為強化校園保全才是解決之道；諾姆還在27日的全國槍枝協會(NRA)年度大會上質疑：「銀行和名人都能有保全拿著槍保護他們，為何孩子們不用？」

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