德州小學槍擊／勇師殉職 夫心碎亡 百萬捐款湧入助遺孤

每天仍有民眾到羅布小學門口獻花致祭，圖中就是教師賈西亞的照片。(路透)

德州烏瓦德鎮(Uvalde)羅布小學(Robb Elementary School)48歲教師厄瑪‧賈西 亞(Irma Garcia)24日以肉身保護學生而遭槍擊 喪命，她50歲的丈夫喬‧賈西亞(Joe Garcia)26日從悼念校園槍擊案死者的追思會返家後心臟病發身亡，兩人身後留下四名子女；賈西亞的親戚透過眾籌網站GoFundMe 募款，數萬善心人士捐款，至29日已逾264萬元。

賈西亞的侄子馬蒂內茲(John Martinez)稱，調查人員告訴親屬，賈西亞用肉身擋子彈保護學生。

馬蒂內茲告訴「華盛頓郵報」說：「我想讓世人記得她為孩子的犧牲，他們不只是她的學生，而是她的孩子，她挺身保護他們，她就是這種人。」

有人在賈西亞照片前插上「英雄」牌子，並在黑板上寫著「你永遠是羅布小學最亮的那顆星，願你在天堂安息」。(路透)

夫妻相繼亡 留4名子女

賈西亞的夫婿喬26日從追思會返家後在廚房摔倒，馬蒂內茲的母親為他做心肺復甦術直到急救人員抵達，送醫後仍回天乏術。

馬蒂內茲說：「我們一家人相當混亂，無人料到此事令人如此心碎。」

賈西亞夫婦接連喪命後，留下四名子女，分別是23歲的克里斯蒂安(Cristian)、19歲的荷西(Jose)、15歲的莉莉安娜(Lyliana)，以及12歲的亞歷山卓(Alysandra)。

紐約大都會隊在周末比賽前，在球場向羅布小學教師賈西亞致敬。(Getty Images)

4.7萬人解囊 善款達264萬

29日截稿前，超過4萬7500名善心人士已捐款逾264萬2980元。

馬蒂內茲說：「他們一家都是美國人、很棒的人，不該如此。」

賈西亞的表親德布拉‧奧斯丁(Debra Austin)設立GoFundMe頁面「喬與厄瑪‧賈西亞」(Joe & Irma Garcia)，寫道厄瑪是四個孩子的媽、姑姑、表親、姊妹和女兒，「會為任何人做任何事」，以及「我真的認為喬是心碎而死，失去25年的摯愛難以承受，請為這家人祈禱」。

馬蒂內茲原先也為賈西亞一家人創建另一個募款計畫「為了喬與厄瑪‧賈西亞一家人」(For Joe and Irma Garcia Family)，約1萬3800名捐款者捐款55萬7342元；親屬協商後決定統一使用奧斯丁創的募資頁面「喬與厄瑪‧賈西亞」，馬蒂內茲把「為了喬與厄瑪‧賈西亞一家人」募得的逾55萬元全數轉贈「喬與厄瑪‧賈西亞」，因而在截稿前成為該募款計畫的最高額捐款者。

賈西亞的家庭悲劇引起眾人注意，包括投資公司「普爾特資本」(Pulte Capita)執行長與慈善家普爾特(Bill Pulte)，普爾特家族在「喬與厄瑪‧賈西亞」募資出現後72小時內，協助募得逾190萬元。

面對各界捐款湧入，馬蒂內茲說他「既感謝又激動，感謝眾人的愛心與支持，就算沒捐款只是留下信息，對我們而言也很重要」。

羅布小學槍擊案共造成19名學生和兩名教師身亡，GoFundMe上也有為其他受害者創建的募資計畫，包括另一名逝世教師伊娃‧米瑞列絲(Eva Mireles)，以及抹血裝死躲過一劫的11歲學生米婭‧塞瑞洛(Miah Cerrillo)。

米瑞列絲的家人形容她是「捨己救學生的英雄」，塞瑞洛的母親則寫道，女兒「需要協助以克服創傷」。

每天仍有許多民眾到羅布小學門口獻花致祭。(路透)