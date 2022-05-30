德州慘案檢討 警拖延1小時 司法部罕見調查

拜登總統夫婦29日到德州羅布小學向死難者致哀，圖為拜登夫婦安慰羅布小學校長古提瑞茲(中)，左為學監赫瑞爾。(美聯社)

民憤高漲 警方挨批

德州烏瓦德鎮(Uvalde)羅布小學(Robb Elementary School)24日發生19名學童、兩名老師死亡的校園槍擊 ，事發後當地警方挨批雖有員警已趕抵學校，卻拖延整整約一小時並未入校制伏槍手；司法部 29日指出，將檢討警方對這起校園槍擊的因應程序。

美聯社報導，司法部的宣布堪稱聯邦政府罕見動作，烏瓦德警方案發後的說詞遭質疑與實際狀況有出入，當地社區為槍擊案震驚悲痛之際，民憤高漲。

檢討警方因應程序

司法部宣布，將檢討執法當局在德州羅布小學槍擊案的反應措施。圖為慘案發生當天，大批執法人員站在學校外面。(美聯社)

司法部發言人柯利(Anthony Coley)說，司法部將秉持公平、公正及獨立精神展開檢討，調查結果將對社會大眾公布。拜登總統伉儷29日訪問羅布小學為槍擊案受害者致哀的同時，司法部宣布將調查烏瓦德警方的因應程序。

柯利在聲明中說，檢討任務是在烏瓦德市長要求下展開，目的在於對當地警方在槍擊案發生當天的行動提供獨立調查，以便從中吸取教訓，並找出值得提供其他先遣急救員參考的槍手作案因應措施。

烏瓦德警察局檢討工作將由司法部旗下的社區導向警政服務辦公室(Office of Community Oriented Policing Services)負責。司法部並未説明檢討工作的進行方式，也未説明員警是否必須配合接受調查。司法部並未透露檢討工作預計何時完成。

美聯社報導分析，聯邦機關負責地方警局的工作檢討頗為罕見，絕大多數針對大規模槍擊案因應行動的事後檢討，通常都是由地方警政主管機關或外部團體主持。2015年，加州 聖伯納汀諾(San Bernardino)發生14人死亡的恐怖攻擊事件後，以及2016年佛羅里達州奧蘭多夜店「脈動」(Pulse)爆發49死53傷的槍擊案後，司法部都曾啟動類似檢討。

拜登總統夫婦29日到德州羅布小學向死難者致哀，圖為當地居民高舉「烏瓦德堅強」標語。(美聯社)

司法部長哈佛談槍案

司法部長加蘭德(Merrick Garland)29日在哈佛大學畢業典禮上致詞時說，校園槍擊層出不窮，如今又發生另一起槍擊案，現今年輕人所屬的世代被要求著必須展現「不可能的韌性」。他說：「今天我們聚在一起，慶祝你們人生裡的里程碑，我們同時也心情沉重，因為我們國家又發生另一起校園槍擊案。」

加蘭德說：「令人髮指的暴行讓德州烏瓦德整個社區與受害者家屬都深受重創。我想，我能代表今天在座所有人說，我們心情都非常悲痛。」

加蘭德說，烏瓦德、紐約州水牛城超市、加州台灣長老教會接連發生槍擊案之前，已經擬好要在哈佛大學畢業典禮演講題目為公職服務，後來決定不更動題目，「因為這些悲劇更加凸顯了你們世代投身公職的迫切意義為何」。