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普亭傳生重病、用替身 俄外長：總統健康無恙

美股一蹶不振，精品業卻始終堅挺

配方奶進口再增 短缺暫緩解

編譯徐薏茹╱綜合29日電
圖為德州聖安東尼奧一家超市的嬰兒配方奶粉已銷售一空。(美聯社)
圖為德州聖安東尼奧一家超市的嬰兒配方奶粉已銷售一空。(美聯社)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)宣布，接下來幾周將再分發125萬罐嬰兒配方奶粉，配方奶的總進口供應量將達3000萬罐(一罐八盎司)，暫時緩解供應短缺。

根據數據分析公司Datasembly的資訊，5月首周，全國零售商的配方奶平均缺貨率達43%。

FDA 27日宣布，澳洲奶粉公司Bubs將運送2750萬罐不同種類的八盎司奶粉，包括易消化羊奶粉、有機草飼牛奶粉與其他特殊配方奶。已協商好的供應商品已準備運送，部分產品將在未來幾周及幾個月內生產。

FDA局長卡利夫(Robert Califf)表示：「我們會繼續和政府夥伴與產業合作，日夜不停趕工，確保無論何時何地，父母和保母需要時能有足夠的配方奶，直到貨架上供滿安全營養的配方奶為止。」

上周已從歐洲進口150萬罐八盎司配方奶，主要為「雀巢健康科學」(Nestle Health Science)的Alfamino嬰兒與Alfamino幼兒配方奶粉(Alfamino Infant、Alfamino Junior)，白宮表示這款配方奶粉優先供應給對牛奶蛋白過敏的嬰兒，送往醫院與家庭照護人員手中。

白宮經濟顧問狄斯(Brian Deese)日前在有線電視新聞網(CNN)節目「美國國情」(State of the Union)接受訪問，他說這批進貨將涵蓋美國15%的配方奶需求，商店最早從這周開始將有更多配方奶供貨。

25日抵達賓州的新一批配方奶，最早於上周末送往醫院、零售商，以及WIC計畫，該計畫提供營養食品給低收入女性及兒童。

FDA對進口商品實施安全檢查，檢視營養與安全資訊，包括微生物測試、食品標示，設施與檢驗歷史的詳細資訊。

FDA局長卡利夫25日前往眾院作證，指出亞培(Abbott)密西根州配方奶粉工廠衛生環境糟糕，他表示要重啟亞培工廠仍需要幾周的時間。

圖為加州一名女子至墨西哥邊界城市提璜納一家商店購買嬰兒配方奶粉。(美聯社)
圖為加州一名女子至墨西哥邊界城市提璜納一家商店購買嬰兒配方奶粉。(美聯社)

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