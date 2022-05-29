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專家：Paxlovid 低風險輕症患者別吃

編譯陳韻涵╱綜合29日電
聯邦疾病防治中心最新建議，新冠肺炎確診低風險患者別服用輝瑞(Pfizer)抗新冠口服藥Paxlovid。(美聯社)
聯邦疾病防治中心最新建議，新冠肺炎確診低風險患者別服用輝瑞(Pfizer)抗新冠口服藥Paxlovid。(美聯社)

愈來愈多新冠肺炎確診患者服用輝瑞(Pfizer)抗新冠口服藥Paxlovid五天後，再次出現症狀；聯邦疾病防治中心(CDC)建議復發病患再隔離五天，且建議低風險者，不要服用Paxlovid。

紐奧良奧克斯納浸信會醫療中心(Ochsner Baptist Medical Center)傳染病專家珊卓拉‧凱莫利(Sandra Kemmerly)告訴「路透」說，延長隔離時間並不受民眾青睞，建議低風險患者別吃Paxlovid。

Paxlovid獲得授權給初次染疫的高風險病患服用，藉此避免重症；政府數據顯示，5月中下旬時，全美七天內開出16萬2000組Paxlovid五天份藥物，同比5月中旬之際，七天內平均開出3萬3000組。

拜登政府採購並推廣Paxlovid，免費讓確診民眾服用，但已有愈來愈多確診患者服用Paxlovid後回報，服藥期間症狀緩解，停藥後幾天又驗陽；CDC 24日表示，考量這類病患可能傳播病毒，建議服用Paxlovid者若又有症狀，必須再隔離五天。

長島諾斯維爾醫療系統(Northwell Health)公衛和流行病首席醫生法波(Bruce Farber)表示，「我不會開藥給低風險的輕症患者，尤其是已接種疫苗和補強針的對象。」不過，他仍建議有宿疾者或75歲以上的患者服藥。

輝瑞透過電郵回應，正在觀察數據，但認為此情況「不尋常」，且不一定與Paxlovid藥物相關。

洛杉磯加州大學醫療中心(UCLA Health)傳染病專家薇嘉陽(Tara Vijayan)表示，「新冠病毒曾出現潛伏期，患者感覺好了，隔天又惡化，但還沒見過用藥後復發的情形。」

儘管少數患者重複出現症狀，天普大學(Temple University)傳染病學者蓋拉格(Jason Gallagher)強調，這不代表Paxlovid沒有作用，「它預防患者重症住院，若服藥後又出現症狀，那很討厭，但整體來看這藥是成功的」。

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