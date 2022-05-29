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貿易代表戴琪：夏季中開始協商印太經濟架構

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貿易代表戴琪：夏季中開始協商印太經濟架構

編譯林聰毅／綜合外電
貿易代表戴琪接受日經新聞訪問時說，印太經濟架構（IPEF）「不是傳統的貿易協定」。(報系資料照片)
貿易代表戴琪接受日經新聞訪問時說，印太經濟架構（IPEF）「不是傳統的貿易協定」。(報系資料照片)

貿易代表戴琪接受日經新聞訪問表示，她預期夏季中將開始協商印太經濟架構（IPEF），但IPEF「不是傳統的貿易協定」，拜登政府正在尋求執行規則的新方法，並強調在執行方面，美國「正在超越傳統爭端解決的極限，思考遵循規則的認證機制」。

戴琪在被問到是否會在夏季中之前開始協商IPEF協商時，表示：「我認為計畫大致上就是這樣，我們已為我們的高階官員描繪出未來幾周的路線，以繼續互動，提供更多資訊，並蒐集回饋。」但她否認11月的亞太經濟合作會議（APEC）峰會，會是IPEF完成談判的期限，並且淡化IPEF為美國創造重返跨太平洋夥伴關係（TPP）環境的可能性。

她也不確定其他13個成經濟體是否員都有興趣參與IPEF的四大支柱，但美國正在創造空間，將在未來幾周內提供更多資訊。她期待下一階段與所有13個參與經濟體深化對話，並擬定更多細節。

對於美國是否計畫在貿易暨投資架構協定（TIFA）之外與台灣展開新雙邊磋商的問題，戴琪回答說：「我想我們已有人，正針對如何深化和擴大進行對話。」她也未正面回答對中國的關稅應否維持不變、還會持續多久的問題，只說沒有新的看法。對於IPEF將來是否能加強對中國施壓，戴琪也未正面回應。

她也說，IPEF不是傳統貿易協定，傳統貿易協定的挑戰是，要全面完成需耗費數年時間，但目前所處的全球經濟形勢具高度動態性，「我認為速度和敏捷性將成為美國在參與時最重視之事，這也是與傳統貿易協定最關鍵的不同」。

戴琪認為，就IPEF而言，執行至關重要，爭端解決機制將會演進。她舉例說，在美墨加貿易協定中， 最引以為傲者就是「快速反應機制」，這不完全是爭端解決，但它是一種機制，可確保國家和企業兌現其承諾，無論是透過協定還是遵守其經營所在地的法律。

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