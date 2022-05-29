德州小學槍擊／「避風港」躲不過槍擊 烏瓦德居民震驚

德州烏瓦德鎮昔日有如安全避風港，24日羅布小學發生的槍擊案令居民震驚。圖為他們28日前往學校門悼念遇難者。(美聯社)

「時代」(Time)雜誌報導，德州 烏瓦德鎮(Uvalde)居民形容該市很平靜，有如安全避風港，雖然擁槍和打獵文化盛行，但槍枝暴力事件卻相對罕見；許多民眾對該市發生校園槍擊 案感到震驚，部分民眾開始檢討德州槍枝法，甚至改變對擁槍的看法。

匿名捐款17.5萬喪葬費

另一方面，德州州長艾伯特 (Greg Abbott)宣布，一位匿名者提供17萬5000元，用於支付在事件中罹難的21人的喪葬費用；儘管艾伯特未公布這位匿名捐款人的身分，但有人猜測可能是遷離加州、搬到德州奧斯汀居住的特斯拉電動車老闆馬斯克(Elon Musk)。

在烏瓦德鎮中心廣場(Town Square)有21個十字架豎立成排，許多民眾前去致哀，這也讓他們回想起2019年同樣在德州發生的艾爾帕索(El Paso)沃爾瑪超市槍擊案。當時許多烏瓦德居民前去紀念罹難者，但如今，附近社區的人改為前去烏瓦德禱告。

已在烏瓦德鎮居住70年的蘇．蘭金(Sue Rankin)表示：「我們從沒想到這裡會發生這種事。」

時代雜誌指出，雖然目前無任何跡象顯示槍手行動具種族動機，但羅布小學槍擊案罹難者多數為西語裔；根據烏瓦德聯合獨立學區數據，該校近90%學生為西語裔。

反槍枝暴力團體「艾弗頓槍枝安全組織」(Everytown Gun Safety)指出，以全國而言，每年逾4100名西語裔死於槍枝暴力，遭人用槍枝殺害的人數是白人兩倍，因槍枝受傷的機率更是白人的四倍。

雖然德州近年發生過多起大規模槍擊案，但烏瓦德多名居民指出，這個小城鎮24日發生校園槍擊案之前，一直有如安全避風港；如今這起事件迫使部分當地居民反思德州槍枝法。

「加拿大沒有校園槍擊，英國實施槍枝管控法後也沒有校園槍擊，現在因為這名槍手，這裡到處都充滿危險信號。」土生土長的烏瓦德居民丹尼斯(Robert Dennis)表示：「我開始改變擁槍的看法。」

當地居民蘇菲雅．阿基拉(Sofia Aguilar)表示，烏瓦德是個安靜社區，雖然狩獵文化盛行，很多人也有槍，不過槍枝暴力顯得相對罕見。

烏瓦德郡委員加爾薩(Ronald“Ronnie”Garza)很震驚該市會發生槍枝暴力，他也開始呼籲德州官員支持更嚴格的槍枝管制，例如背景調查和年齡限制。

「現有的制度沒有用。」加薩 爾表示：「我們必須做點什麼，現況讓人無法接受。」

德州烏瓦德鎮昔日有如安全避風港，24日羅布小學發生的槍擊案令居民震驚。圖為他們28日前往學校門悼念遇難者。(Getty Images)